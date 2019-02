Europarlamentaarikot ovat helpottaneet jokaisen EU:ssa matkustaneen elämää

Euroopan parlamentin viisivuotinen vaalikausi päättyy tänä keväänä. Mitkä ovat tärkeimmät asiat, joihin suomalaiset europarlamentaarikot ovat tällä vaalikaudella vaikuttaneet?

Yksi konkreettisimmista asioista on roaming-maksujen poistuminen EU-alueella, jossa Miapetra Kumpula-Natri (kok.) toimi parlamentin esittelijänä.

– Roaming-päätöksen voi havaita jokainen toiseen EU-maahan matkustanut suomalainen. Päätöksen myötä kansalaiset voivat soittaa, tekstailla ja surffailla netissä EU-maasta toiseen samaan hintaan kuin kotimaassaan, Kumpula-Natri kertoo Uutissuomalaisen kyselyssä.

Kyselyssä kaikilta 13 mepiltä kysyttiin, mitkä ovat päättymäisillään olevan vaalikauden merkittävimmät asiat, joihin he Euroopan parlamentissa ovat vaikuttaneet.

Asetusehdotus sytytti kiihkeän keskustelun metsien hiilinieluista

Kiihkeimmän keskustelun Suomessa herätti EU:n energia- ja ilmastopolitiikkaan liittyvä metsien hiilinielujen laskentasääntöä koskeva LULUCF-asetus, jossa Nils Torvalds (r.) toimi ryhmänsä esittelijänä. Myös Anneli Jäätteenmäki (kesk.) ja Henna Virkkunen (kok.) vaikuttivat asiaan.

– Näkyy jo kehittyneiden uusiutuvien polttoaineiden tuotannossa ja Suomessa toimivien yritysten lisääntyvissä työpaikoissa. Näkyy myöskin viennissä, arvioi Torvalds asetuksen vaikutusta, vaikka se ei vielä ole voimassa.

Jäätteenmäen ja Virkkusen mukaan asetus mahdollistaa kestävän metsien käytön Suomessa jatkossakin. Kritisoijien mielestä se mahdollistaa liian suuret hakkuut ilman, että Suomi joutuu niistä vastuuseen.

– Onnistuimme kääntämään jäsenmaita hyvin eriarvoisesti kohtelevan metsänkäyttöartiklan tasavertaiseksi kaikille jäsenmaille, sanoo kuitenkin Jäätteenmäki.

Myös useat muut suomalaismepit ovat aktiivisesti vaikuttaneet EU:n ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaan.

Sirpa Pietikäinen (kok.) nostaa tärkeimpien vaikuttamiensa asioiden joukkoon kiertotalouden edistämisen, jossa hän toimi parlamentin oma-aloitemietinnön pääneuvottelija.

– Tuotteet ovat pitkäikäisempiä, kestävämpiä, korjattavia, modulaarisia ja kierrätettäviä, luettelee Pietikäinen kiertotalouspaketin vaikutuksia.

Merja Kyllönen (vas.) on vaikuttanut taakanjakosektorin päästövähennysten oikeudenmukaiseen jakautumiseen eri toimialojen kesken sekä biopolttoaineiden järkevään määrittelyyn.

Kumpula-Natrin kädenjälki näkyy energiatehokkuusdirektiivissä.

– Energiatehokkuusdirektiivi kannustaa järkevään sähköautojen latausinfran rakentamiseen jo ensi vuodesta alkaen.

Heidi Hautala (vihr.) nostaa esiin tekemänsä mietinnön metsäkadon ehkäisemiseksi.

– Elinvoimaiset metsät ovat ehto ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, ja puun ja kaakaon ja kahvin hankintaketjujen on oltava vastuullisia.

Osa työn tuloksista näkyy vasta tulevina vuosina

Osa vaalikauden työstä realisoituu vasta tulevina vuosina. Petri Sarvamaa (kok.) vastaa esittelijänä parlamentin kannasta oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen. Myös Jäätteenmäki on edistänyt asiaa ryhmänsä neuvottelijana.

– Tarkoitus on, että jäsenvaltion saamaa EU-rahoitusta pienennetään, jäädytetään tai kokonaan perutaan, jos jäsenvaltiossa ei ole riippumaton tuomioistuinlaitos, vapaa media tai kansalaisjärjestöjen toimintaan puututaan hallituksen toimesta, Sarvamaa kertoo.

Sarvamaa on esittelijänä vaikuttanut myös maatalouden tukitarkastusten yksinkertaistumiseen.

– Maatalouden tarkastusten järkevöittäminen ja yksinkertaistaminen tulee näkymään kaikille suomalaisille ruoantuottajille seuraavalla CAP-kaudella 2021–27.

Hautala on ajanut päätöksenteon avoimuutta EU-organisaatiossa sekä yritysvastuuta EU-alueella.

– Olen ajanut meppien kulukorvausten käytön, lobbaritapaamisten ja kauppasopimusasiakirjojen julkistamista. Olen ottanut erityisesti asiakseni myös yritysvastuun edistämisen. EU:ssa toimivien yritysten tuotantoketjuissa ei saa esiintyä ihmisoikeusloukkauksia tai ympäristön turmelemista, sanoo Hautala.

Pirkko Ruohonen-Lerner (ps.) on vaikeuttanut suuryritysten ja rikkaiden veronkiertoa.

– Rahanpesun torjuminen rikosoikeudellisin keinoin, suuryritysten verotietojen maakohtainen raportointi ja rajat ylittävien verojärjestelyjen pakollinen automaattinen tietojenvaihto ovat esimerkkejä uudistuksista, joiden valmisteluun olen osallistunut varjoesittelijänä tai -valmistelijana.

Liisa Jaakonsaaren (sd.) budjettialoitteesta on käynnistetty algoritmien avoimuutta ja eettisyyttä koskeva pilottiprojekti.

– Toivottavasti ihmiset saavat tietää esimerkiksi, mihin päätös opiskelupaikan saannista tai epäämisestä tai pankkilainasta perustuu myös tulevaisuudessa, kun koneet tekevät päätöksiä.

Suomalaiset pitävät arktista aluetta esillä

Jaakonsaari kuten myös vasta viime kesänä meppinä aloittanut Mirja Vehkaperä (kesk.) ovat pitäneet esillä arktista politiikkaa EU:ssa.

– Arktinen alue on alusta tehdä yhteistyötä muun muassa Venäjän, Yhdysvaltain ja Kiinan kanssa, vaikka muuten yhteistyö näiden kanssa takkuaisi. Arktiseen alueeseen on myös ratkaisevan tärkeä kiinnittää huomiota ilmaston kannalta, sanoo Vehkaperä.

Virkkunen toimii parhaillaan Verkkojen Eurooppa -asetuksessa esittelijänä ja pyrkii saamaan EU-rahoitusta Suomeen pääradan investointeihin.

Jussi Halla-Ahon (ps.) kädenjälki näkyy eduskunnan käsittelyssä olevassa asedirektiivissä.

– Se tulee näkymään ammunnan- ja metsästysharrastajien elämässä, onneksi vähemmän kuin jos komission esitys olisi mennyt parlamentissa sellaisenaan läpi.

Halla-aho on ollut aktiivinen myös EU:n turvapaikkapolitiikassa, mutta tällä hetkellä yhteinen turvapaikkapolitiikka on Halla-ahon mukaan pitkälti jäissä parlamentin ja neuvoston erimielisyyksien takia.

Vuosi sitten meppinä aloittanut Elsi Katainen (kesk.) nostaa saavutuksekseen epäreilujen kauppatapojen direktiivin, joka parantaa tuottajan asemaa elintarvikeketjussa. Hän on myös puolustanut 10 miljardin euron rahoituksen saamista ruuan ja luonnonvarojen tutkimukseen kaudelle 2021–27.

– Ilmastonmuutos haastaa myös ruuantuotannon menetelmät, joten huippututkimusta ja sen käytäntöön viemistä tarvitaan.

Numerotiedoilla mitattuna Heidi Hautala on aktiivisin

Pelkillä numerotiedoilla arvioituna ylivoimaisesti aktiivisin Suomen mepeistä on vihreiden Heidi Hautala. Hautalalla on ollut eniten puheenvuoroja parlamentin täysistunnoissa (281), hän on tehnyt enemmän kuin kukaan muu meppi mietintöjä esittelijänä (23) sekä lausuntoja esittelijänä (9).

Mietintöjä varjoesittelijänä Hautala on tehnyt 45, ja häntä enemmän niitä ovat tehneet vain Sarvamaa ja Jäätteenmäki. Lausuntoja varjoesittelijänä Hautala on niinikään tehnyt eniten (51).

Työ valiokunnissa lainsäädäntöesitysten esittelijänä ja varjoesittelijänä on keskeisin vaikutuskeino europarlamentaarikoilla. Tätä mieltä ovat käytännössä kaikki suomalaismepit Uutissuomalaisen kyselyssä. Myös valiokuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat ovat vaikuttajan paikalla.

– Jäsenyys ympäristövaliokunnassa on ollut keskeisin vaikuttamiskanavani koko kauden ajan. Esittelijänä ja varjoesittelijänä on tietysti parhaat vaikutusmahdollisuudet, sanoo esimerkiksi Jäätteenmäki.

Kaikki mietinnöt ja lausunnot eivät kuitenkin ole painoarvoltaan samanarvoisia.

Hautala parlamentin vaikutusvaltaisimpien joukossa

Hautalan aktiivisuus näkyy vaikutusvaltana Euroopan parlamentissa. Parlamentin jäsenten toimintaa suurennuslasilla sihtaavan Vote Watch Europe -analyysilaitoksen rankkauksen mukaan Hautala oli 17:nneksi vaikutusvaltaisin meppi vuonna 2017.

70 vaikutusvaltaisimman mepin joukkoon mahtuvat myös Sarvamaa ja Pietikäinen. Kaikkiaan EU:n kansalaisia edustaa Euroopan parlamentissa tällä vaalikaudella 751 jäsentä.

Hautala vaikutusvalta perustuu myös siihen, että hän on yksi parlamentin varapuhemiehistä. Se mahdollistaa muun muassa Hautalalle keskeisen avoimuuden edistämisen.

– Avoimuuden eteen teen työtä niin varapuheenjohtajana puhemiehistössä, valiokuntatyössä kuin monella muullakin tapaa – tarvittaessa myös oikeuden päätösten kautta.

Epävirallinen vaikuttaminen kaiken perusta

Kaikki mepit tuovat Uutissuomalaisen kyselyssä esiin epävirallisen vaikuttamisen.

– Vaikuttaminen on tietenkin paljon laajempi tehtävä, jossa sekä mepin arvovalta että henkilökohtaiset ystävyyssuhteet puoluerajojen yli merkitsevät hyvin paljon, sanoo Torvalds.

Virkkusen mukaan tärkein vaikuttaminen tehdään jo valmisteluvaiheessa ennen kuin asia edes tulee parlamentin asialistalle.

Vaikuttamisessa mepin oma aktiivisuus korostuu.

– Lukuisien seminaarien ja kuulemisten järjestäminen ja niihin osallistuminen, kun kutsutaan, on vaikuttamiskanava. Pyrin myös vaikuttamaan ja vakuuttamaan yksittäisiä toimijoita, kansalaisjärjestöjä ja poliitikkoja eri maista. Tietysti myös yhteydenpito suomalaisiin poliitikkoihin kuten ministereihin on tärkeää, kertoo Pietikäinen.

Yhdeksän hakee jatkopaikkaa

Euroopan parlamentin vaalit pidetään 26. toukokuuta. Nykyisistä mepeistä Jäätteenmäki ja Jaakonsaari jättävät politiikan. Halla-aho pyrkii eduskuntaan. Ruohonen-Lerner ei ole vielä päättänyt, pyrkiikö hän europarlamenttiin. Kaikki muut nykyisistä mepit asettuvat ehdolle kevään europarlamenttivaaleissa.