Eva: Ylpeys suomalaisuudesta poikkeuksellisen suurta – vastaavia lukemia mitattu edellisen kerran 1980-luvulla

Suomalaisten ylpeys kansalaisuudestaan on ollut poikkeuksellisen suurta koronakriisin aikana, ilmenee Elinkeinoelämän valtuuskunnan (Eva) arvo- ja asennetutkimuksesta.

Keväällä tehdyn kyselyn mukaan 86 prosentin mielestä on onni ja etuoikeus olla suomalainen. Evan mukaan onnellisten osuus on poikkeuksellisen suuri ja vastaavia lukemia on viimeksi raportoitu 1980-luvulla.

– Yleensä suomalaisuuden arvostus on pudonnut talouden laskusuhdanteessa. Nyt havaittua asenteiden kohentumista selittänee suomalaisten vilpitön arvostus omaa yhteiskuntaansa kohtaan koronakriisissä, sanoo Evan tutkimuspäällikkö Ilkka Haavisto tiedotteessa.

Nyt saatu tulos on kolmas peräkkäinen mittauskerta, kun suomalaisuudestaan onnellisten osuus on kasvanut. Sitä ennen lukema laski noin kymmenen vuoden ajan.

Tulos kasvoi kuusi prosenttiyksikköä edellisestä, neljä vuotta sitten tehdystä mittauksesta.

Kyselyyn vastasi yli 2 000 18–70-vuotiasta suomalaista.