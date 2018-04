Suomessa on tilaa puolueelle, joka pystyisi tekemään saman kuin presidentiksi noussut Emmanuel Macron Ranskassa. Näin arvioi Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan johtaja Matti Apunen. Hänen mukaansa Suomessa nykyisille puolueille etujärjestöjen vallan haastaminen tuntuu olevan vaikeaa.

– Luonnollinen poliittinen syy on, että pelätään kannatuksen laskua, jos lähdetään voimakkaasti hyökkäykseen. Kuten aktiivimallista nähtiin, hyvin pienestäkin saadaan valtava älämölö aikaan, mikä ei kannusta näitä istuvia puolueita sen suuntaiseen toimintaan, Apunen sanoo.

– Tyhjistä syntyvälle puolueelle tilanne voisi olla toinen.

Apusen mukaan Macronin pyrkimysten mukaisesti tilaa olisi Suomessakin työmarkkinoiden rakenteiden uudistamiseen ja jäykkyyksiin puuttuvalle puolueelle, joka ottaisi nämä kysymykset asialistalleen.

Apunen sanoo, että häntä ei ole kysytty mihinkään uuteen liikkeeseen mukaan. Helsingin Sanomat kertoi eilen illalla, että kokoomuksen kansanedustaja Harry "Hjallis" Harkimo sekä SDP:stä eronnut entinen kansanedustaja ja puoluesihteeri Mikael Jungner ovat perustamassa uutta poliittista liikettä Suomeen.

– En ole tällä hetkellä mihinkään puolueeseen liittymässä enkä ajatellut sellaista. Ideoita tuen, jos ne ovat oikeansuuntaisia, esimerkiksi työmarkkinajäykkyyksien poistamista, Apunen sanoo.

Hän ei kuitenkaan halua ottaa kantaa Harkimon mahdolliseen projektiin, koska sen tavoitteista ei ole tarkempaa tietoa.

Soininvaara hahmotteli aiemmin uuspuoluetta

Viime vuonna kuntavaalien jälkeen vihreiden pitkän linjan vaikuttaja Osmo Soininvaara pohti blogissaan uuden urbaanin liberalismipuolueen syntymistä. Hän arvioi silloin vielä SDP:n ehdokkaana olleen Jungnerin olevan väärässä puolueessa. Soininvaaran mukaan taloudellinen kasvu tapahtuu suurissa kaupungeissa, mutta urbanismi on heikoilla.

– Soininvaara on oikeilla jäljillä. Logiikka on sama kuin työmarkkinakysymyksissä: kun on paljon menetettävää eli äänestäjiä haja-asutusaluilla, niin kannanotot ovat vaikeita, vaikka ekonomistinen näyttö puhuu kaupunkien tehokkuuden puolesta, Apunen sanoo.

Soininvaara ei kuitenkaan pitänyt kovin realistisena ajatuksena uuden urbaania liberalismia edustavan puolueen synnyttämistä.