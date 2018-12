Eve, 26, viihtyy Kuokkalan Salmirantaan avatussa Aurissa – mielenterveyskuntoutujien yksikköön on kohdistunut monia ennakkoluuloja

Jyväskylän Salmirannassa on tänä vuonna aloittanut toimintansa uusi tuetun asumisen yksikkö Auri, joka tarjoaa 18 asuntoa pääasiassa nuorille mielenterveyskuntoutujille. Asukkaina on myös aikuissosiaalityön ja lastensuojelun jälkihoitotyön asiakkaita.

Palveluntuottajana on valtakunnallisesti toimiva Hyvinvointipalvelut Arjessa Oy, jolla on Jyväskylässä myös toinen asuntopalveluyksikkö Aava, joka sijaitsee Halssilassa. Asumispalveluita ostavat muun muassa sairaanhoitopiiri ja keskisuomalaiset kunnat.

Salmirannan Auri sijoittuu samaan rakennukseen, jossa aiemmin sijaitsi Jyväskylän Katulähetyksen puolimatkankoti, jossa asui päihdeongelmaisia aikuisia. Kun Aurin asuntoja alettiin viime keväänä remontoida, nousi alueen asukkaiden keskuudessa jälleen huoli. Aurin toiminnanjohtaja Jani Nyyssönen epäilee, että asuinalueen ihmisten suhtautuminen voi johtua aiemmista huonoista kohtaamisista päihdeongelmaisten kanssa.

Viime kesänä järjestettiin asukasilta, jossa alueen asukkaat saivat kysyä mieltä askarruttavista asioista yhtiöltä ja Jyväskylän kaupungin edustajilta. Tilaisuuteen saapui 10–15 ihmistä. Syyskuussa järjestettyyn avointen ovien tapahtumaan lähetettiin 50 kutsua, mutta vain yksi asukas tuli paikalle.

Kesällä sisään muuttaneet Aurin asukkaat eivät ole saaneet osakseen ennakkoluuloja, mutta Nyyssönen haluaa vielä korjata vääriä käsityksiä.

– Auri on päihteetön ja väkivallaton yksikkö, jossa päihdeongelmia ei edes voida hoitaa, kertoo Nyyssönen.

Jotkut ovat myös luulleet, että Aurin toiminta olisi laitosmaista. Aurin asukkailla on omat asunnot, joihin tehdään vuokrasopimus. Talossa on henkilökuntaa päivä- ja ilta-aikaan, öisin asukkaiden tukena on puhelinpäivystys.

Aurin asukkaat ovat 18–30-vuotiaita. Talossa on tällä hetkellä yhdeksän asukasta. Asukkaat tulevat Auriin muun muassa erikoissairaanhoidon tai sosiaalityön kautta. Tavoitteena on auttaa nuoria itsenäistymään tukemalla heidän psyykkistä vointiaaan, yhteiskunnallista osallisuutta sekä sosiaalisia suhteita.

Toiminnassa painottuvat esimerkiksi oma-aikuissuhdetyö, toiminnanohjaus sekä perhe- ja verkostotyö. Aurissa on sekä yksilö- että ryhmäohjausta. Jokaisella asukkaalla on 1–2 omaa työntekijä. Muuton jälkeen alkaa neljä viikkoa kestävä vastaanottojakso, jonka perusteella laaditaan yksilöllinen itsenäistymissuunnitelma. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan säännöllisesti.

Aurin asunnot ovat yksiöitä ja kaksioita, yhteistiloihin kuuluvat keittiö, olohuone ja keskustelutilat. Asunnoissa on myös oma keittiö, mutta tarpeen mukaan ruuanlaittoon saa apua. Aamu-, väli- ja iltapalat Auri tarjoaa asukkailleen. Kahtena päivänä viikossa tehdään yhteisiä kauppareissuja yksikön autoilla.

Palveluihin voi sisällyttää myös kuntoutusta tukevia terapeuttisia menetelmiä, kuten musiikkitoimintaa, perheterapiaa, seksuaalineuvontaa ja -terapiaa, toimintaterapiaa sekä neuropsykiatrista valmennusta. Ohjattu musiikkitoiminta voi tarkoittaa vaikkapa laulu- tai soittotunteja. Lauantaisin on toimintapäivä, jonne asukkaat suunnittelevat yhdessä mukavaa tekemistä.

Even tavoitteena on itsenäinen elämä

26-vuotias Eve Santonen muutti Auriin asumaan elokuussa. Aiemmin Santonen asui Laukaassa P-Syketalossa, jossa työntekijöitä oli paikalla ympäri vuorokauden. Aurissa elämä on itsenäisempää, mutta yksinasumisessa autetaan ja työntekijät ovat päivisin ja iltaisin paikalla. Yöllä asukkaat voivat tarvittaessa soittaa päivystysnumeroon.

Santonen arvioi asuvansa Salmirannan Aurissa vielä ainakin vuoden tai kaksi.

– Tykkään asua täällä, koska pidän ympäröivästä luonnosta ja palvelut ovat lähellä, Santonen kertoo.

Santosen elämä onkin pitkälti itsenäistä. Hän käy päivisin Äänekoskella ammattiopisto Spesiassa opiskelemassa liiketaloutta. Ala on mieluisa ja Santonen aikoo valmistua merkonomiksi. Myös valokuvaajan työ kiinnostaa, mutta toistaiseksi kuvaaminen on vain harrastus.

Arkena Santonen myös laittaa ruokaa, siivoilee ja ulkoilee Elli-koiran kanssa. Remontoidut asunnot ja luonnonläheinen ympäristö ovat viihtyisiä. Santonen asuu yksiössä koiransa kanssa. Hänen toiveissaan oli ensin ollut kaksio, mutta nyt hän on mieltynyt yksiössä asumiseen. Jouluksi Santonen matkustaa Tukholmaan sukulaisten luo.

Aurissa on mahdollisuus myös osallistua asukkaiden yhteiseen toimintaan. Lauantaisin järjestetään tekemistä, johon kaikki voivat osallistua. Santonen on osallistunut esimerkiksi yhteisiin kirpputorikierroksiin ja lenkkeilyyn. Maanantaisin pidetään asukaskokous, jossa mietitään muun muassa lauantaitoimintaa.