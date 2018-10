Ex-ministeri Suvi Lindén nimitettiin italialaisyhtiön hallitukseen – ei kommentoi vieläkään Ugandaa

Entinen kokoomusministeri Suvi Lindén on nimitetty italialaisen teknologiayhtiö Telitin hallitukseen. Lindén kommentoi STT:lle, että kyseessä on tavallinen hallituksen jäsenyys.

Telit on erikoistunut koneiden väliseen langattomaan viestintään ja esineiden internetiin. Lindénin mukaan Telitin toimiala on mielenkiintoinen.

– Esineiden internet on tätä päivää ja tulevaisuutta, Lindén sanoo STT:lle.

Telit tiedotti nimityksestä viime viikolla. Hallitukseen nimitettiin Lindénin lisäksi kolme muuta toimivaan johtoon kuulumatonta jäsentä.

Lindén ei halua kommentoida Ugandaa

Entinen viestintäministeri Lindén oli julkisuudessa keväällä, kun suomalaismies löydettiin kuolleena hotellihuoneesta Ugandan pääkaupungissa Kampalassa helmikuun alussa. Kuoleman olosuhteet olivat hämärät.

Miehen kerrottiin olleen matkalla markkinoimassa asetarvikeyhtiö Patrian tuotteita. Lindén oli samaan aikaan Ugandassa työmatkalla edistämässä tietoyhteiskunta-asioita.

Lindén ei ole antanut haastatteluja matkastaan. Hän korostaa nytkin, että hänellä ei ollut osaa onnettomassa tapauksessa ja että hän on mediatietojen varassa jälkiselvittelyn osalta.

Lindénin nimi on noussut myös esiin, kun eduskunnan sopeutumiseläkkeistä on käyty keskustelua. Lindén on toiminut erilaisissa konsulttitehtävissä, mutta hän on nostanut myös sopeutumiseläkettä.

Eduskunnan sopeutumiseläkejärjestelmä ollaan ajamassa alas. Se korvataan sopeutumisrahalla, joka on jo käytössä vuonna 2011 ja sen jälkeen valituilla kansanedustajilla. Nyt sopeutumiseläkkeellä olevat entiset kansanedustajat saisivat sopeutumisrahaa kolme vuotta lain voimaantulon jälkeen.

Puhemies Paula Risikko (kok.) arvioi toukokuussa, että lakimuutos pyritään saamaan voimaan ensi vuonna.