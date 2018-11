Ex-oppilaiden mukaan Bjurström tiesi tanssikoulunsa opettajan lähentelystä, mutta puuttuminen kesti – Bjurström vastaa syytöksiin

Tanssikoulu StepUpin entiset oppilaat ovat kertoneet STT:lle koulun miespuolisen opettajan 2010-luvulla vuosia jatkuneesta lähentelystä koulun juhlissa ja opettajan seksisuhteesta alaikäiseen oppilaaseensa.

Maineikkaan, pääkaupunkiseudulla toimivan StepUpin isänä tunnetaan yksi sen perustajista, ohjaaja ja tanssinopettaja Marco Bjurström. Hän on StepUpin hallituksen puheenjohtaja ja opettaa koululla yhä.

Oppilaiden kertomukset lähentelystä koskevat vain yhtä miesopettajaa, joka ei opeta koululla enää. STT:n haastattelemien entisten oppilaiden mukaan Bjurström tiesi ainakin osasta lähentelytapauksia. Oppilaita on ihmetyttänyt, miksi opettaja sai siitä huolimatta jatkaa koululla aina syksyyn 2017. Tuolloin opettaja sai potkut, kun yksi oppilaista kertoi koululle kokemuksistaan, joita poliisi on STT:n tietojen mukaan tutkinut seksuaalisena hyväksikäyttönä.

Esimerkiksi eräs oppilaista, jota opettaja yritti saada sänkyyn kanssaan leirimatkalla, meni itse Bjurströmin puheille vuonna 2016 ja kertoi kokemastaan. Bjurström kysyi naiselta, haluaako tämä, että ”toimenpiteisiin ryhdytään”, nainen kertoo. Nainen vastasi, ettei halua – muun muassa siksi, että opettaja oli taivutellut olemaan hiljaa, jottei ”hänen koko elämänsä mene pilalle”. Opettaja sai jatkaa.

Kolme STT:n haastattelemista oppilaista kertoo, että jo vuonna 2012 esitetyn musikaalin harjoituksissa Bjurström kävi pitämässä pitkän, tiukan puheen siitä, että huhuja miesopettajan suhteesta oppilaaseen ei saa levitellä koulun ulkopuolella.

– Marco tuli kertomaan, että on liikkunut huhua oppilaiden keskuudessa, että opettaja olisi käynyt romanttisessa mielessä treffeillä jonkun meidän opiskelijan kanssa. Hän paasasi, kuinka vaarallista on huhujen levittäminen, sanoo näyttelijä Chike Ohanwe, joka oli paikalla.

STT olisi halunnut haastatella Bjurströmiä siitä, mitä hän on tiennyt ja onko hän yrittänyt puuttua opettajan vuosia jatkuneeseen käytökseen, mutta Bjurström kieltäytyi puhelinhaastattelusta ja viestitti, ettei voi osapuolten oikeusturvan ja yksityisyydensuojan vuoksi ottaa yksittäiseen tapaukseen kantaa.

– Aiheen yhteiskunnallisen merkittävyyden vuoksi haluan kuitenkin kommentoida StepUpin ja itseni toimintaperiaatteita yleisellä tasolla, Bjurström kirjoittaa sähköpostissa.

Joillekin entisille oppilaille on jäänyt sellainen olo, että olisit niin sanotusti lakaissut maton alle edellä mainittuja asioita. Miten itse näet tämän?

– Pyrin kaikissa kohtaamisissani oppilaittemme kanssa rohkaisemaan heitä siihen, että he uskaltavat kertoa havaitsemistaan epäkohdista. Pyrin myös itse omalla toiminnallani varmistamaan, että epäkohdista voi tarvittaessa ilmoittaa myös suoraan minulle. Kun epäily opettajan epäasiallisesta käytöksestä tuodaan tietoomme, siihen puututaan heti niillä keinoin, joita työnantajalla on. Näitä toimia voivat olla esimerkiksi varoitus, työntekovelvoitteesta vapauttaminen asian selvittämisen ajaksi sekä työsuhteen päättäminen.

– Kannustamme oppilaitamme siihen, että jokainen tahtoo, osaa ja uskaltaa puuttua havaitsemaansa epäsopivaan käytökseen ja kertoa siitä opettajalle tai muulle aikuiselle.

Oppilaiden mukaan olet pitänyt musikaalikaudella 2011-2012 harjoituksissa oppilaille puheen, jossa sanoit, että huhuja kyseisen opettajan suhteesta oppilaaseen ei saa levitellä. Mistä tässä tilanteessa on ollut kyse - mistä olet puhunut ja miksi?

– Produktioissamme on esiintynyt ja yhteisöömme on kuulunut ja kuuluu useita henkilöitä, jotka ovat julkisuudesta tunnettuja. Siksi olen ottanut tavakseni puhua säännöllisesti siitä, kuinka tärkeätä on, että kaikkien yhteisömme jäsenten yksityisyydensuojaa kunnioitetaan. Puheenvuoroihin kaudella 2011–2012 ei liittynyt epäilyjä kenenkään yhteisömme jäsenen, kuten opettajan epäasiallisesta käytöksestä, vaan ne ovat olleet osa pidempää jatkumoa. Olen pitänyt vastaavanlaisia puheenvuoroja hieman eri muodoissaan 90-luvun lopulta lähtien ja olen puhunut samasta aiheesta viimeksi joitain kuukausia sitten.

Miksi opettaja on saanut jatkaa koulussa aina viime vuoteen asti ja miksi asioista ei ole ilmoitettu esimerkiksi poliisille?

– Yleisellä tasolla haluan todeta, että meillä on nollatoleranssi kaikenlaiselle epäasialliselle toiminnalle. Kun epäily opettajan epäasiallisesta käytöksestä tuodaan tietoomme, siihen puututaan heti niillä keinoin, joita työnantajalla on. Näitä toimia voivat olla esimerkiksi varoitus, työntekovelvoitteesta vapauttaminen asian selvittämisen ajaksi sekä työsuhteen päättäminen. Jos on syytä epäillä, että opettaja on syyllistynyt rikokseen, teemme rikosilmoituksen.

Tietojemme mukaan StepUpin hallitus olisi käsitellyt ainakin yhtä lähentelyasiaa vuosi sitten keväällä. Onko näin? Onko tästä tullut jotain seuraamuksia opettajalle? Hän on kuitenkin saanut jatkaa opettajana vielä tämän jälkeen.

– En voi ottaa yksittäiseen tapaukseen kantaa, koska näin toimiessani voisin tulla vaarantaneeksi osapuolten oikeusturvan ja yksityisyydensuojan. Yleisellä tasolla haluan todeta, että meillä on nollatoleranssi kaikenlaiselle epäasialliselle toiminnalle. Kun epäily opettajan epäasiallisesta käytöksestä tuodaan tietoomme, siihen puututaan heti niillä keinoin, joita työnantajalla on. Näitä toimia voivat olla esimerkiksi varoitus, työntekovelvoitteesta vapauttaminen asian selvittämisen ajaksi sekä työsuhteen päättäminen.

StepUpin toimitusjohtaja Tiina Kaivola viestitti STT:lle, ettei hänellä ole lisättävää Bjurströmin kommentteihin. Opettaja ei kommentoinut asiaa STT:lle.