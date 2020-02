Ex-poliisijohtaja Aarniolle ja ex-jengipomo Vilhuselle syytteet vuosien takaisesta palkkamurhasta

Helsingin huumepoliisin entistä päällikköä Jari Aarniota ja entistä liivijengipomoa Keijo Vilhusta vastaan on nostettu murhasyytteet. Syytteet liittyvät palkkamurhaan, joka tapahtui Helsingin Vuosaaressa vuonna 2003.

Murhattu oli ruotsinturkkilainen Volkan Ünsal. Murhasta on tuomittu aiemmin kolme suomalaista ja murhan ruotsalainen tilaaja.

Aarnion murhasyyte ei liity itse tekoon, vaan siihen, että hän laiminlöi syyttäjän mukaan murhan estämisen, vaikka tiesi sen etukäteen tapahtuvaksi. Aarniolla oli myös murhan estämiseen erityinen velvollisuus, syyttäjä katsoo.

Jos poliisi tietää murhasta ja jättää sen estämättä, seuraa siitä elinkautinen vankeusrangaistus murhasta. Vilhusen sen sijaan epäillään osallistuneen murhaan yhtenä tekijänä.

Molemmat syytetyt kiistävät

Sekä Aarnio että Vilhunen ovat jo aiemmin kiistäneet syyllistyneensä asiassa rikokseen. Aarnion asianajajan Riitta Leppiniemen mukaan Aarnio on pettynyt päätökseen nostaa syyte.

– Hän on koko ajan sanonut, että hänellä ei ole ollut sellaista yksilöityä tietoa, jonka perusteella hän olisi voinut estää Volkan Ünsalin murhan. Aarnion ehdoton kanta on, että hän ei ole laiminlyönyt mitään, sanoo Leppiniemi.

– Tästä on tulossa todella pitkä ja raskas prosessi. Aarnio olisi tietysti toivonut, että syyttäjät olisivat päätyneet muuhun ratkaisuun, hän jatkaa.

Vilhusen asianajaja Markku Fredman kommentoi syytettä lyhyesti.

– Kommentoisin ehkä mielelläni enemmänkin, mutta asiakirjat ovat salaisia kunnes ne on istunnossa käsitelty. Sen voin todeta julkisena tietona, että Vilhusta esitettiin tässä asiassa vangittavaksi kesällä 2018 suurin piirtein samalla näytöllä. Silloin Helsingin käräjäoikeus katsoi, että ei ole todennäköisiä syitä epäillä häntä. Nyt sitten apulaisvaltakunnansyyttäjä on päätynyt toiselle kannalle, sanoo Fredman.

Fredmanin mukaan Vilhusta koskevan rikosepäilyn taustalla on sellaisen henkilön puheita, joka on aiemmin tuomittu perättömästä ilmiannosta.

Ünsal murhattiin ryyppyillan päätteeksi

Ünsalin murhan taustalla oli rahariita, jonka seurauksena Ünsal hakeutui todistajansuojeluun Ruotsissa. Ünsal oli vienyt kaveriltaan rahaa Tukholman Arlandan lentokentän vuoden 2002 rahakuljetusryöstön saaliista. Hän pääsi todistajansuojeluohjelmaan, mutta irtaantui siitä ja saapui Suomeen tapaamaan lapsuudenystäväänsä. Matka osoittautui kohtalokkaaksi, koska Ünsal murhattiin Helsingin Vuosaaressa ryyppyillan päätteeksi lokakuussa 2003.

Epäilyt Aarnion ja Vilhusen osallisuudesta murhaan tulivat julki kesällä 2018. Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe päätti nostaa syytteet tänään.

Syyttäjäpuoli kommentoi torstaina syytteitä lyhytsanaisesti.

– Syytetyt ovat epäiltyjä todennäköisin syin. Valitettavasti en voi enempää avata, apulaisvaltakunnansyyttäjä Rappe on näin linjannut, sanoo valtionsyyttäjä Mikko Männikkö. Hän on yksi kolmesta syyttäjästä, jotka aikanaan ajavat syytettä käräjäoikeudessa.

Myös Aarnion alaista epäiltiin, mutta syyte ei noussut

Poliisi epäili lisäksi asiassa Aarnion alaista virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syyttäjä ei kuitenkaan nostanut syytettä, koska katsoi että syyllisyyden tueksi ei löytynyt todennäköisiä syitä. Rikosepäilyjen mukaan poliisi oli tietoinen Aarnion laiminlyönnistä ja siitä, ettei Vuosaaren jutun esitutkintaa suoritettu Vilhusen osalta oikein.

– (Alaisen) osalta suoraa näyttöä henkirikoksen etukäteistietoisuudesta tai siitä, että hän olisi tullut tietämään Aarnion olleen siitä tietoinen, ei ole, syyttäjä kirjoittaa syyttämättäjättämispäätöksessä.

Molemmilla jo kymmenen vuoden tuomiot

Jari Aarnio on tuomittu muun muassa törkeistä huume- ja virkarikoksista kymmenen vuoden vankeuteen. Korkein oikeus ei ole ottanut juttua käsittelyyn, joten hovioikeuden tuomio on lainvoimainen. Aarniolla on myös kolmen vuoden lainvoimainen vankeustuomio rikoksista, jotka kytkeytyvät poliisille laitteita toimittaneeseen seurantalaiteyhtiöön.

Lisäksi Aarnio on syytettynä Helsingin huumepoliisin tietolähdetoiminnan järjestämiseen ja valvontaan liittyvässä jutussa, jossa on syytteessä ja epäiltynä muun muassa poliisin entistä ja nykyistä korkeaa johtoa. Käräjäoikeus on hylännyt syytteet, mutta Helsingin hovioikeus on myöntänyt jatkokäsittelyluvan.

Vilhunen on tuomittu kymmenen vuoden vankeuteen törkeistä huumerikoksista samassa jutussa Aarnion kanssa. Lisäksi hän on saanut neljän kuukauden vankeustuomion kiristyksestä. Vilhunen on aiemmin ollut yksi United Brotherhood -liivijengin johtohahmoista.