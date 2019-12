Ex-suurlähettilään vierailijakolumni: Isis-lapset Suomeen äitien kanssa

Al Holin naisten ja lasten kohtalo on näkynyt maailman tiedotusvälineissä viime päivinä. YK:n ihmisoikeuksista vastaavan apulaispääsihteerin Andrew Gilmourin mukaan (New York Times 9.12.) Syyrian leirit ovat ihanteellinen alusta radikalisoitumiselle ja vihan kasvulle.

Gilmourin mukaan maiden tulisi välittömästi ottaa takaisin haavoittuvimmat kansalaisensa, ennen kaikkea lapset jotka ovat orpoja tai ilman vanhempiaan, raskaana olevat tytöt, ja naiset, joilla ei ole väkivaltataustaa. Juuri tämä on lasten edun mukaista. Näin helpotetaan myös leireistä vastaavien tahojen taakkaa heidän taistelussaan terrorismia vastaan.

Kriisiensovittelujärjestö International Crisis Group julkisti 12.12. asiakirjan, jossa pyytää EU:n uutta korkeaa ulkopoliittista edustajaa vaikuttamaan jäsenvaltioiden ulkoministereihin, jotta naisten ja lasten ensisijaisella kotiuttamisella voitaisiin vähentää turvallisuusriskejä. Järjestön mukaan monet naiset eivät ole millään tavoin sekaantuneet ISIS:in operaatioihin. Martti Ahtisaari on järjestön entinen puheenjohtaja, ja Pär Stenbäck on ollut sen hallituksen pitkäaikainen jäsen.

Suomen UNICEF:in mukaan lasten oikeuksien kansainvälinen sopimus ja maamme lastensuojelulaki velvoittavat Suomen toimimaan asiassa lasten edun mukaan, ja valtion en tehtävä kaikkensa, jotta suhde lapsen ja vanhemman välillä säilyy. Oikeusvaltio ei voi pitää äitejä syyllisinä rikoksiin ilman perusteellisia tutkimuksia. Heitä on kuulusteltava ja heillä on oltava oikeus esittää omat näkemyksensä. Useat saattoivat mennä Syyriaan jo ennen kuin ISIS luokiteltiin kansainvälisesti terroristijärjestöksi.

Suojelupoliisilla lienee perusteita huoleen, että äitien joukossa olisi terrorismiin sitoutuneita. On myös otettava huomioon, että jos ISIS:in kalifaatissa ei hyväksynyt täysin sen johtoa, joutui tapettavaksi. Myös Al Holin leirillä on murhattu naisia, joiden uskollisuutta ISIS:ille on epäilty.

Viime kesänä 15 oikeustieteilijää julkisti kannanoton, jonka mukaan Suomen valtion on tarjottava konsuliapua leirin lapsille ja heidän äideilleen, eikä Suomen viranomaisilla ole harkintavaltaa luopua avustamisesta. Terrorismitutkija Leena Malkin mukaan oikeusvaltioperiaatetta ei voi jyrätä joidenkin äitien mahdollisesti muodostaman vaaran vuoksi. Lastensuojelun keskusliiton puheenjohtaja Pentti Arajärven mukaan lapsen etu edellyttäisi tuomista Suomeen. Tästä seuraa käytännössä, että suurimmassa osassa tapauksia valtion tulisi avustaa myös lasten suomalaisten vanhempien paluuta kotimaahan.

Hufvudstadsbladet julkaisi 21.8. artikkelin siitä, kuinka Ruotsissa mm. entinen salafisti (ääri-islamisti) Gilbril Fodor on osallistunut menestyksellisesti radikaalien islamistien kotoutukseen. Lehti kertoo myös brittiläisen asiantuntijan Simon Cornwallin kokemuksesta, että äärimmäisistä mielipiteistä luopuminen onnistuu parhaiten kansalaisjärjestöjen avulla. Meillä Suomessa on paljon valistuneita ja viisaita musliminaisia, joilla voisi olla tässä merkittävä rooli. Maailma kylässä –tapahtumassa 2016 nähty muslimitaustaisen Deeyah Khanin palkittu dokumenttielokuva Jihad – A Story for the Others vihasaarnaajien katumuksesta kyynelin sopisi hienosti kotouttamisohjelmaan.

Jos ja kun Isis-naisia palaa Suomeen – ja monia on jo palannut omatoimisesti – voisi olla viisasta kieltää kasvot kokonaan peittävän kaavun (niqab) käyttö. Siitähän on tullut naisten ja laajemminkin ihmisarvon kieltämisen symboli, joidenkin mielestä samalla tapaa kuin natsien hakaristi.

On ollut masentavaa seurata suomalaista ”juupas-eipäs” väittelyä tästä aiheesta ja perusteetonta syyttelyä laittomuuksista viranomaisvalmistelussa.

Kirjoittaja on suurlähettiläs emeritus ja tietokirjailija.