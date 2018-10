Ex-työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen kertoo saaneensa jälleen lokaa niskaansa – tällä kertaa asialla oli Tokmannin perustaja

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) entinen työmarkkinajohtaja Lasse Laatunen kertoi sunnuntaina Iltalehden kolumnissaan saaneensa kirjoitustensa vuoksi sähköpostilla uhkauksen, jonka takana on "Suomen yrittäjien (SY) erään aluejärjestön varapuheenjohtaja, kauppaneuvos, kunniakonsuli ja Uppsalan juristi".

Sähköpostissa Laatusesta käytettiin muun muassa termejä "saatanan tunari", "myyrä" ja "taantumuksen taavi".

Laatusen mukaan viesti päättyi uhkaukseen: "Toivottavasti tajuat nyt lopettaa suomalaisen työn ja suomalaisen yrittäjyyden julkisen ja loukkaavan häpäisyn."

Laatunen ei kolumnissaan kerro viestin lähettäjää, mutta Laatusen paljastamien tuntomerkkien perusteella voi päätellä, että kyseessä on Tokmannin perustaja, kauppaneuvos Kyösti Kakkonen.

Kakkonen myöntää STT:lle lähettäneensä viestin, mutta kiistää sen olleen uhkailua.

– En ole mitään uhkaillut. Hänelle vaan panin kritiikkiä. Minä olen kertonut, että hän on toiminut käsittämättömällä tavalla tämmöisenä kaksoisagenttina, että hän on istunut kummallakin puolella työmarkkinapöytää. Kakkonen sanoo.

"Eläkeukko, jonka kannattaisi olla hiljaa"

Kakkosen mukaan kyse on työmarkkinakritiikistä.

– Nämä ovat olleet kansantaloudelle hyvin raskaita, joustamattomia sopimuksia: On haluttu sementoida se vanha järjestelmä ja valtarakenne, joka on epäparlamentaarinen. Päätöksiä on tehty ohi Suomen eduskunnan: veto-oikeus on ollut koko ajan ammattiyhdistysliikkeellä ja EK on ollut vähän myötäilijän roolissa siinä. Tästä olen hänelle kertonut. Jos hän siitä loukkaantuu, niin sitten on ikävä kyllä.

– Ja hän on vielä kaiken lisäksi tuommoinen eläkeukko. Hän ei ole koskaan ollut työnantaja itse, valmiiseen pöytään ollut pedattuna, ja nyt hän tässä rupeaa viisastelemaan, Kakkonen jatkaa.

Kakkosen mukaan Laatunen on muutenkin täysin väärä toimija kommentoimaan kiistaa.

– Hänen pitäisi olla työnantajan etujen valvoja, siitä hänelle on maksettu kaikki nämä vuodet. On todettu, että hän on toiminut kaksoisagentin roolissa, tämmöisenä SAK:n ja SDP:n asiamiehenä, eräänlaisena myyränä EK:ssa. Siitä olen hänelle maininnut.

– Olen sanonut, että eikö nyt kannattaisi olla hiljaa. Sun aikasi on ihan oikeasti ohi.

Ilmaisua "saatanan tunarit" Kakkonen pitää vain lainauksena edesmenneeltä presidentti Urho Kekkoselta.

– Olen sanonut, että mitä sanoisi Kekkonen tässä tilanteessa. Kontekstista pitää olla tarkka, pitää lukea rivien välistä. Lainasin Kekkosen sanoja, sitä saa jokainen siten miettiä, käykö ne sanat vai ei.