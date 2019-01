Facebook sulki satoja venäläisiä valetilejä ja -sivustoja

Facebook ilmoitti torstaina poistaneensa yli 500 sivustoa, ryhmää tai tiliä, joiden se uskoo olevan osa Venäjän vaikuttamisoperaatioita. Facebookin mukaan poistetut tilit kuuluivat kahteen erilliseen, mutta samalla tavalla toimivaan operaatioon, joista toinen oli aktiivinen useissa entisissä neuvostotasavalloissa ja toinen keskittyi etupäässä Ukrainaan.

– Emme löytäneet mitään yhteyttä näiden operaatioiden välillä, mutta ne käyttivät samaa taktiikkaa. Siinä luodaan tileistä koostuva verkosto, jonka tehtävänä on johtaa harhaan sen suhteen, keitä he ovat ja mitä he tekevät, kertoi Facebookin verkkoturvallisuudesta vastaava Nathaniel Gleicher.

Useilla sivustoilla oli Facebookin mukaan yhteyksiä venäläisen Sputnik-uutistoimiston työntekijöihin. Sputnik vahvisti pian tämän jälkeen, että sen sivuja oli suljettu, ja syytti Facebookia sensuurista.