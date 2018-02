Facebookin keskusteluryhmät paisuvat ja kiinnostavat kaupallisesti

Keskustelut ovat siirtymässä Facebook-käyttäjien omilta seiniltä suljettuihin ryhmiin – ja toisaalta muualta verkosta Facebookiin.

– Facebookilta on vaikea saada virallisia tilastoja, mutta muutos on havaittavissa, sanoo viestinnän tutkija, dosentti Janne Matikainen Helsingin yliopistossa.

Suosituimpien kotimaisten Facebook-ryhmien aihepiirinä on yleensä harrastus tai ammatti. Esimerkiksi erilaisia opetusalan ryhmiä on valtavasti, Matikainen kertoo.

Kotiruokaryhmä on yli 113 000 jäsenellään tiettävästi yksi suurimmista suomenkielisistä Facebook-ryhmistä. Askartelu- ja sisustusideoita -nimisessä ryhmässä on noin 115 000 jäsentä, Naistenhuone-ryhmässä lähes 104 000 jäsentä.

Foorumit ja blogit hiljenevät

Keskustelijat valuvat itsenäisinä verkkosivuina toimivilta foorumeilta hiljalleen kohti Facebookia. Sama koskee blogeja: osa sisällöstä, jota julkaistiin aiemmin blogeissa, kirjoitetaan nyt suoraan Facebookiin.

– Facebookista on tullut jonkinlainen yleisalusta, Matikainen sanoo.

Hän huomauttaa, että vaikka Facebookin romahdusta on ennustettu pitkään, varsinaisia merkkejä siitä ei ole. Käyttötapa on vain muuttunut.

Myös nuorisokadosta on puhuttu. Todenmukaisempi versio tilanteesta on, että valtaosalla nuorista on kyllä profiili Facebookissa, mutta he eivät juuri kirjoita omille seinilleen vaan keskustelevat ryhmissä ja chateissa.

Vähemmän vihapuhetta

Yksi selitys ryhmien suosiolle on Facebookin tiuhaan uudistuva algoritmi, jonka koetaan vaikuttavan kielteisesti palvelun uutisvirtaan.

– Algoritmi tuottaa milloin minkäkinlaista näkymää, ja kiinnostavammat asiat löytää ryhmistä, Matikainen sanoo.

Hän on itse seurannut esimerkiksi rikoskirjallisuuteen keskittyvää ryhmää ja rumpaleista koostuvaa ryhmää. Niissä vihapuhetta tai muuta häiritsevää kommentointia näkee hyvin harvoin.

Sama koskee Kotiruokaryhmää, jossa neuvotaan toisia ruuanlaitossa ja kehutaan onnistuneita kokkauksia. Ryhmän omistaa sosiaalisen median toimisto NoBot , joka vastikään osti sen alkuperäiseltä perustajaltaan. Kaupallista sisältöä ei ole vielä julkaistu, mutta suunnitelmissa se on.

– Ryhmä kasvaa noin 2 000–3 000 jäsenellä kuukausittain, kertoo NoBotin Teemu Puuska .

Ryhmän ylläpitäjistä kolme on vapaaehtoisia, loput toimiston työntekijöitä. He käyttävät päivittäin tunteja keskustelujen seuraamiseen ja jäsenpyyntöjen käsittelyyn.

Julkaisuja ryhmään kertyy kuukaudessa noin 7 000, kommentteja yli 100 000.

Ja silti homma pysyy hanskassa.

– Keskustelu on pääosin rentoa, ja kaikkien julkaisut saavat tasaisesti huomiota, Puuska sanoo.