Facebookin palveluissa edelleen teknisiä ongelmia

Facebookissa ja yhtiön muissa sosiaalisen median palveluissa on ollut eilisestä alkaen teknisiä ongelmia, joita yhtiö kertoo selvittävänsä. BBC arvioi, että kyseessä on ollut vakavin katkos Facebookin historiassa.

Tekniset ongelmat ovat vaivanneet myös Instagramia, Whatsappia ja Messengeriä. Häiriöitä on ilmennyt Yhdysvaltojen lisäksi Euroopassa ja muualla maailmassa. Kirjautumisvaikeuksien lisäksi ongelmia on ollut myös sisältöjen lataamisessa. Downdetector-sivuston mukaan häiriöt jatkuivat edelleen, ja eniten ilmoituksia on saatu Euroopassa. Jonkin verran häiriöitä on ollut myös Yhdysvaltojen itärannikolla, jossa eletään vielä varhaista aamua.

Ongelmien syy on epäselvä, mutta Facebookin tv iitin mukaan yhtiön palvelut eivät ole joutuneet palvelunestohyökkäyksen kohteeksi. Tarkempaa tietoa häiriön syystä Facebookilla ei ollut.

BBC:n mukaan Facebook kärsi viimeksi vastaavan laajuisesta häiriöstä vuonna 2008, jolloin sillä oli vain murto-osa nykyisestä käyttäjämäärästä.