Fennian lähtö Hippos-hankkeesta ei yllättänyt kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkistä: "Ulkopuolista rahoitusta voi olla nyt vaikea löytää"

Jyväskylän kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kansanedustaja Riitta Mäkinen (sd.) kuuli uutisen Fennia Varainhoidon vetäytymisestä Hippos2020-hankkeesta seuratessaan Äänekosken SM-hiihtoja.

– Hippos-hanketta ei ole mahdollista viedä nykymallissa eteenpäin, ellei siihen löydetä ulkopuolista rahoitusta. Kun hankkeesta on nyt valitettu, niin ulkopuolista rahoitusta voi olla vaikea löytää, Mäkinen pohdiskeli.

Mäkinen kuitenkin korostaa, että tuorein käänne ei tarkoita Hippoksen alueen kehittämisen lopettamista.

– Ei Hippoksen alueen kehittämistä jäihin laiteta. Kaupungilla on kova tahto jatkaa alueen kehittämistä, Mäkinen painottaa.

Fennia Varainhoidon ilmoitus ei yllättänyt Mäkistä.

– Alusta asti on tiedetty, että tämä on todella laaja, monimutkainen ja monitahoinen hanke. Olen ollut skeptinen sen suhteen, että liikuntalupaus on aika haastava toteutettava tässä kokonaisuudessa, Mäkinen sanoi.