Fennovoima kertoo edenneensä turvallisuusasioissa kohtuullisen hyvin

Ydinvoimayhtiö Fennovoima kertoo, että yhtiö on edennyt kohtuullisen hyvin turvallisuusasioissa. Yhtiön mukaan lisää kommunikointia kuitenkin tarvitaan ennen kaikkea alihankintaketjun kanssa.

– Turvallisuuskulttuuri on aina sellainen asia, mitä pitää jatkokehittää. Me olemme käsitelleet asiaa useasti STUKin (Säteilyturvakeskuksen) kanssa, ja he tulevat palaamaan siihen useasti, kertoo Fennovoiman projektijohtaja Minna Forsström.

STUK ilmoitti maanantaina olevansa huolissaan Fennovoiman ydinvoimalahankkeen turvallisuuskulttuurista.

Forsströmin mukaan Fennovoima etenee hyvällä polulla turvallisuusasioissa ja on edennyt suunnitelmien mukaisesti.

– STUKin tehtävänä on haastaa meitä vuodesta toiseen, hän sanoo.