Fimean asiantuntija: Älä osta ”koronalääkkeitä” netistä, kuume- ja muita lääkkeitä kotimaisista apteekeista vain tarpeeseen

Ulkomaisissa, laittomissa nettiapteekeissa on markkinoitu jopa koronaviruksen muka parantavia lääkkeitä, kertoo yliproviisori Sami Paaskoski STT:lle lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksesta Fimeasta.

– Olemme huomanneet yksittäisiä tapauksia, joissa netissä on ollut täyttä huuhaa-informaatiota. On markkinoitu esimerkiksi korona- ja sarslääkkeitä. Valmisteet ovat laittomia, ja niiden käyttö on hyvin riskialtista. Näitä ei missään nimessä pidä ostaa, Paaskoski sanoo.

Lääkkeitä tulee ostaa Paaskosken mukaan kotimaisista kivijalka- ja verkkoapteekeista, joista lääkkeitä tarpeen vaatiessa saa. Lääkkeiden varastotilanne Suomessa on Paaskosken mukaan tällä hetkellä ihan normaalin oloinen. Fimea seuraa tämän hetken tilannetta.

Tilausruuhkia ollaan purkamassa

Tällä hetkellä apteekeissa saattaa olla tilapäinen puute joistain valmisteista normaalia suuremman kysynnän vuoksi.

– Tämän vuoksi lääketukkukaupat ovat hetkellisesti ruuhkautuneet apteekkien tilauksista. Toimijat ovat purkamassa tilausruuhkia tilanteen normalisoimiseksi, Paaskoski sanoo.

Fimea on ohjeistanut apteekkeja muun muassa luovuttamaan ostajille kerrallaan vain yhden pakkauksen itsehoitoon tarkoitettuja kipu- ja kuumelääkkeitä viikonlopun hamstrausinnostuksen jälkeen. Lääkkeitä ei pidä Paaskosken mukaan hamstrata vaan hankkia tarpeeseen ja kohtuullisissa määrin.

Vastaavasti reseptilääkkeitä voi Paaskosken mukaan hankkia normaaliin tapaan, eikä niitä ole mitään syytä lähteä hamstraamaan.

– Kaiken kaikkiaan tulee pyrkiä mahdollisimman rationaaliseen käyttäytymiseen. On meidän yhteinen asiamme, että lääkkeitä on kaikille saatavissa. Ihan yhteinen solidaarisuus on tarpeen, Paaskoski sanoo.