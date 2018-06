Fimean ylijohtajaksi Eija Pelkonen

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean ylijohtajaksi on valittu Eija Pelkonen. Valtioneuvosto nimitti hänet tehtävään tänään.

Pelkonen on työskennellyt vuodesta 2009 Fimean lääkealan toimijoiden valvontaprosessin johtajana. Aiemmin hän on toiminut muun muassa päällikkönä ja asiantuntijana Lääkelaitoksessa. Koulutukseltaan Pelkonen on proviisori.

Fimean nykyinen ylijohtaja Sinikka Rajaniemi jää syksyllä eläkkeelle. Virkaa haki yhdeksän henkilöä.

Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön alainen keskusvirasto. Se valvoo lääkkeitä, veri- ja kudostuotteita sekä kehittää lääkealaa.