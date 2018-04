Finanssiala: Palovaroittimia kannattaa asentaa enemmän kuin asetus määrää

Paloturvallisuudesta huolta kantava Finanssiala suosittaa sisäministeriön ohjeistusta tiukempaa linjaa palovaroittimien määrässä. Ministeriön asetuksen mukaan palovaroitin pitää olla asunnon jokaisessa kerroksessa jokaista alkavaa 60 neliötä kohti.

– Jos on vaikka neljä huonetta ja keittiö, niin se on viisi palovaroitinta. Kolme makuuhuonetta ja olohuone on tärkeä suojata, ja yksi tulee poistumistien yhteyteen eli eteiseen. Peruste on se, että edes joku näistä varoittimista reagoisi hyvissä ajoin, kertoo johtava asiantuntija Petri Mero Finanssiala ry:stä.

Palovaroittimen puuttumisen vaikutus mahdolliseen korvauspäätökseen ei ole Meron mukaan aivan suoraviivainen.

– Kun mietitään teoriassa, niin kaikki vakuutuksethan lähtevät siitä, että viranomaismääräyksiä on noudatettava.

Mero kuitenkin painottaa, että kun vahinko sattuu, suojeluohjeen laiminlyönnillä pitää olla vaikutusta vahingon syntyyn tai leviämiseen korvauksia harkittaessa.

– Se meneekin sitten vaikeammaksi. Eli se, että pari palovaroitinta puuttuu, ei sinänsä vaikuta tulipalon syttymiseen, mutta saattaa hidastaa sammutustoimia tai pelastautumista.