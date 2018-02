Finanssijättien kiista nytkähti eteenpäin Kilpailu- ja kuluttajavirastossa

Suomalaista finanssialaa tärisyttänyt OP:n ja Ifin kiista on nytkähtänyt eteenpäin Kilpailu- ja kuluttajavirastossa. Kiistan osapuolet pääsevät seuraavaksi räknäämään viraston laskelmia OP:n bonusjärjestelmän vaikutuksista kilpailuun vakuutusmarkkinoilla.

Vyyhdin taustalla on vakuutusyhtiö Ifin toimenpidepyyntö kilpailija OP:n mahdollisesta määräävän markkina-aseman väärinkäyttämisestä. Kysymys on siitä, puututaanko OP:n bonusjärjestelmään jollakin tavalla kilpailulain nojalla eli onko siinä kilpailulain vastaisia elementtejä.

Johtaja Kirsi Leivo Kilpailu- ja kuluttajavirastosta kertoi STT:lle, että viraston kilpailupuolen johto käsitteli asiaa keskiviikkona kokouksessaan.

– Meillä oli kilpailuvastuualueen kokous, siellä viraston ekonomistitiimi esitti laskelmansa OP:n bonusjärjestelmän vaikutuksista vakuutusmarkkinoilla käytävään kilpailuun, Leivo sanoi.

Laskelmiin tehdään Leivon mukaan pientä viimeistelyä, mutta ne ovat käytännössä jo valmiit.

– Seuraavaksi ne toimitetaan osapuolille, Leivo sanoi.

Asian pureskelu jatkuu virastossa ja viraston keskusteluissa osapuolten kanssa laskelmien pohjalta. Tarkemmin jatkoaskelia ja aikataulua ratkaisuille kiistaan Leino ei kommentoi.

Risahduksia asiassa on seurattu tarkasti, sillä lopullisilla päätöksillä voi olla isotkin vaikutukset suomalaiselle finanssialalle.

Viisi erilaista ratkaisuvaihtoehtoa

Kilpailu- ja kuluttajavirastosta on aiemmin kerrottu, että on olemassa viisi erilaista ratkaisuvaihtoehtoa, mihin virasto voi asiassa lopulta päätyä. Jos virasto päätyy siihen, että OP on rikkonut kilpailulakia, se voi kieltää jonkin menettelytavan. Se voi myös lisäksi tehdä seuraamusmaksuesityksen markkinaoikeudelle. Seuraamusmaksuesitykset Kilpailu- ja kuluttajavirasto tekee vakavimmista kilpailulain rikkomuksista.

Virasto voi tehdä myös sitoumuspäätöksen, jolloin OP antaisi sitoumukset toimintansa muuttamisesta niin, että mahdolliset huolenaiheet poistuvat. Virasto voi myös lopettaa asian käsittelyn, jos todetaan OP:n muuttaneen toimintatapaansa. Viides vaihtoehto on se, että asia poistetaan käsittelystä, jos katsotaan, että asiassa ei ole tarvetta toimiin.

Pistettä riidalle Kilpailu- ja kuluttajaviraston päätös ei välttämättä tuo. Leivo kertoi STT:lle joulukuussa, että jos asia poistettaisiin käsittelystä, niin markkinaoikeus ratkaisee, onko Ifillä asiassa valitusoikeus. Kieltopäätöksestä puolestaan OP voisi valittaa markkinaoikeuteen, ja mahdolliset seuraamusmaksut käsittelee joka tapauksessa markkinaoikeus.