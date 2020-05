Finavia suhtautuu ymmärryksellä Finnairin liikenneratkaisuihin – koronakriisi on kohdellut lentokenttiä pyörittävää Finaviaa kovalla kädellä

Suomen lentokenttiä pyörittävän Finavian lentoasemaverkoston johtaja Jani Jolkkonen pitää ymmärrettävänä, että Finnair lisää kotimaan lentojaan asteittain ja päättää joidenkin reittien tulevaisuudesta vasta myöhemmin.

Finnair tiedotti sunnuntaina kotimaan lentojensa asteittaisesta lisäämisestä heinäkuusta alkaen. Samalla Finnair kertoi, että Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemin ja Kokkolan reittejä ei lennetä kesän aikana ja niiden mahdollisista tulevan talvikauden aikaisista lennoista päätetään myöhemmin, kun nähdään, miten lentoliikenteen yleinen kysyntä kehittyy.

Jolkkosen mukaan lentoyhtiöt päättävät lennoistaan omista lähtökohdistaan.

– Tätä asiaa on varmasti järkevää katsoa vaihe kerrallaan, Jolkkonen sanoi STT:lle.

– Nyt on nähtävissä, että lentoliikenne alkaa vähitellen palautua, mutta on ymmärrettävää, että se tapahtuu porrastetusti eikä yhdellä kertaa, kun tilanne on ollut näin raju tämän toimialan kannalta.

Vain pari prosenttia viime vuoden luvuista

Koronakriisi on iskenyt Finaviaan kovaa, kun kotimaan lentojen matkustajamäärä on pudonnut noin 1–2 prosenttiin vuodentakaisista luvuista. Valtionyhtiön pyörittämistä 21 lentokentästä 11 on kokonaan suljettu ja suurin osa noin 2 800 työntekijästä lomautettu.

Viime vuonna Finavian lentokenttien kautta kulki ennätykselliset yli 26 miljoonaa matkustajaa. Jolkkonen ei halua arvioida, kuinka suuri matkustajamäärien romahdus tänä vuonna tullaan loppujen lopuksi kokemaan.

Finavia on aiemmin arvioinut, että sen noin 400 miljoonan euron vuotuinen liikevaihto tulee tänä vuonna putoamaan yli sadalla miljoonalla eurolla.

Jolkkonen ei myöskään halua tarkemmin arvioida, mikä tulee olemaan koronakriisin vaikutus Suomen lentoliikenteeseen pitemmällä aikavälillä.

– Lentoliikenteen palautuminen esimerkiksi viime vuoden tasolle tulee kestämään vuosia, vaikka tämä kriisin akuutti vaihe kestäisi vain muutamia kuukausia, Jolkkonen sanoo.

Helsinki-Vantaan laajennus jatkuu

Vaikka koronakriisi rusikoi Finaviaa kovalla kädellä, Helsinki-Vantaan lentokentän mittava laajennushanke jatkuu Jolkkosen mukaan suunnitellusti, sillä kyseessä on pitkän aikavälin kasvun mahdollistava strateginen investointi. Samoin Lapin lentokenttien loppusuoralle ehtinyt uudistamishanke saatetaan loppuun.

– Muita, pienempiä investointeja joudumme katsomaan nyt hyvinkin tarkasti, Jolkkonen sanoo.