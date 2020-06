Finlandia-talon uudeksi julkisivuverhoiluksi esitetään italialaista Lasan alueen valkoista marmoria, Finlandia-talo tiedottaa.

Etelä-Tirolin alueelta louhittava Lasa Bianco Nuvolato -marmori on värisävyltään ja kuvioinniltaan alkuperäistä julkisivumarmoria vastaavaa. Materiaalin käyttöiän arvellaan olevan vähintään 50 vuotta.

Julkisivua varten on testattu sekä erilaisia luonnonkiviä että teollisesti valmistettavia materiaaleja. Vuonna 2018 Finlandia-talon katolle pystytettiin koeseinä, jossa on testattu kahdeksaa mahdollista julkisivumateriaalia. Materiaaleja on testattu myös laboratoriokokeissa esimerkiksi nopeuttamalla niiden ikääntymistä.

Valitun Lasan marmorin louhinnan tekee ja laatat valmistaa sama yritys. Uusittavia julkisivulaattoja on 11 000, ja niiden pinta-ala on 7 000 neliömetriä.

Finlandia-talon perusparannus käynnistyy vuoden 2022 alussa ja kestää yli kaksi vuotta. Rakentamiskustannukset ovat 119 miljoonaa euroa. Julkisivujen osuus on siitä noin 12–15 prosenttia, josta julkisivun materiaalikustannus on alle puolet.

Liki 50-vuotias kaipaa perusparannusta

Alvar Aallon suunnitteleman Finlandia-talon ulkoseinän marmorilaatat herättivät kiivasta keskustelua 1990-luvulla, kun ne käpristyivät ja alkoivat putoilla seiniltä. Laatat uusittiin 90-luvun lopussa, mutta uudet laatat tehtiin jälleen aiemmin huonosti kestäneestä Carraran marmorista. Uusi Lasan marmori mukailee Alvar Aallon näkemystä.

– Suojelun näkökulmasta onkin erityisen tärkeää ja myönteistä, että julkisivun korjauksessa kyetään yhdistämään sekä marmori että kestävyys, yliarkkitehti Sirkkaliisa Jetsonen Museovirastosta sanoo Finlandia-talon tiedotteessa.

Finlandia-talossa järjestetään yli 800 tapahtumaa vuosittain konserteista kongresseihin ja messuihin. Vuonna 1971 valmistunut päärakennus on pian 50-vuotias, ja se on laajan perusparannuksen tarpeessa.

Finlandia-talo pysyy avoinna asiakkaille koko perusparannuksen ajan Pikku-Finlandiaksi nimetyn väistötilan vuoksi.