Finnair, Finavian lentokentät ja ulkoministeriö odottavalla kannalla koronaviruskäänteissä – Italiaan tehtyjen matkustusilmoitusten määrä kolminkertaistunut

Koronaviruksen aiheuttamiin riskeihin on varauduttu, mutta välittömille uusille toimille ei ole tällä hetkellä tarvetta. Näin voi summata lentoyhtiö Finnairin, lentokenttiä hallinnoivan Finavian ja ulkoministeriön kannat.

Ulkoministeriön sisältö- ja viestintäasiantuntija Petra Sarias kertoo, että Iranin ja Japanin osalta käydään keskusteluja siitä, tarvitsisiko matkustustiedotteita päivittää koronaviruksen vuoksi. Koronavirustilannetta tarkkaillaan myös Suomen edustustoissa muissa maissa siltä varalta, että jokin suuri muutos tapahtuu.

– Nämä katsotaan tapaus- ja maakohtaisesti. Katsomme yleiskuvaa ja muutamme turvallisuustasoa nopeasti ja herkästi erityisesti, jos jokin vaikuttaa kansalaisten matkustamiseen, siirtymiseen ja olemiseen maassa. Turvallisuus on ykköskriteereitä siinä, kun sitä katsotaan, Sarias sanoo.

Ulkoministeriön antamat matkustustiedotteet ovat suosituksia, jotka eivät sinällään velvoita matkustajia ja matkanjärjestäjiä mihinkään. Koronaviruksen vuoksi matkustustiedotteita on päivitetty Italian, Etelä-Korean ja Kiinan osalta.

Ulkoministeriöön tehtyjen matkustusilmoitusten määrä on kasvanut Italian osalta huomattavasti. Helmikuun ensimmäisenä päivänä ilmoituksia oli voimassa 426, kun tänään niitä oli voimassa 1291 kappaletta. Suuressa kasvussa on Sariaksen mukaan kyse siitä, että Euroopan maihin matkustavat ihmiset eivät useinkaan tee matkustusilmoituksia, mutta nyt Italian-matkalaisia on kehotettu niitä tekemään.

– Nämä nousevat juuri, kun tulee joku tällainen matkustustiedotteen päivitys tai edustusto kehottaa sosiaalisessa mediassa tekemään matkustusilmoituksen. Mutta varmasti on myös paljon ihmisiä, jotka eivät tee ilmoitusta, joten ne eivät anna kokonaislukumäärää maassa olevista, Sarias kertoo.

Etelä-Koreaan oli helmikuun alussa tehtynä 124 ilmoitusta ja nyt niiden määrä on kasvanut 235:een. Kiinassa ilmoituksia oli uudenvuodenpäivänä voimassa 653, kun niitä on nyt 637.

Siivoamista tehostettu lentokentillä

Yhdelläkään Finavian lentokentällä ei tällä hetkellä toteuteta viranomaisten edellyttämiä erityistoimenpiteitä, kertoo viestintäkoordinaattori Elina Suominen. Tällaisia toimenpiteitä olisi esimerkiksi matkustajien terveydentilan tarkastaminen, johon Finavialla ei yksinään ole valtuuksia.

Jo helmikuun alkupuolella lentokentillä tehostettiin terminaalitilojen siivoamista ja tihennettiin siivousväliä.

– Tämä siivous on kohdistettu matkustajapolun varrella niihin pisteisiin, mihin matkustaja monesti koskee käsillään, kuten monitoreihin ja tiskeihin. Tällaisten pintojen siivoamista on tehostettu, Suominen kertoo.

Jos koronavirusepäily jonkun lentomatkustajan osalta käy ilmi, lentokentillä on myös valmius järjestää kohdennettu siivous matkustajan käyttämälle reitille.

Sekä matkustajia että lentokenttien henkilökuntaa muistutetaan käsihygienian tärkeydestä, ja käsien desinfiointiainetta ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuottamaa infomateriaalia on laitettu jakoon kaikenlaisten jonotuspaikkojen läheisyyteen.

– Nämä keinot ovat ne, jotka on otettu käyttöön. Tilannetta seurataan koko ajan, ja jos tulee ilmi jotain uusia keinoja, joita voimme ottaa käyttöön, tietty toteutamme niitä, Suominen sanoo.

Finnair taas tiedotti eilen, että kuun vaihteen tienoille ostettujen Milanon-lentojen ajankohtia voi siirtää myöhemmäksi maaliskuulle. Näillä näkymin muita muutoksia ei ole tulossa, viestinnän asiantuntija Mari Kanerva kertoo.

– Totta kai seuraamme tilannetta todella tiiviisti, esimerkiksi ulkoministeriön matkustussuosituksia ja muitakin viranomaisten ohjeistuksia, hän sanoo.

Finnair on jo aiemmin perunut lentonsa Manner-Kiinaan ja vähentänyt vuorojaan Hongkongiin yhteen päivässä maaliskuun 28. päivään asti.