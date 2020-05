Finnair ei lennä kesällä Jyväskylään, Joensuuhun, Kajaaniin, Kemiin eikä Kokkolaan – elokuussa tulossa arvio talvikauden lennoista

Finnair ei aloita lentoja Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, Kemiin ja Kokkolaan vielä kesän 2020 aikana.

Kyseisten lentojen talvikauden tilannetta arvioidaan elokuussa, sanoo tiedotteessa Finnairin myynnistä vastaava johtaja Mikko Turtiainen.

Turtiaisen mukaan koronatilanteen johdosta reittien kysyntä on normaaliakin pienempää.

– Toivoimme, että tässä poikkeuksellisessa tilanteessa nämä kaupungit ymmärtävät päätöksen perusteet. Ymmärrämme hyvin lentoyhteyksien merkityksen alueiden elinkeinoelämälle, mutta näiden reittien täyttöasteet ovat jo ennestään olleet alhaisia, ja kysyntä on nyt koronatilanteen johdosta normaaliakin pienempää, hän sanoi tiedotteessa.

Yle ja Kainuun Sanomat kertoivat aiemmin, että Finnair saattaa lopettaa lentämisen kokonaan useille kotimaisille lentoasemille ensi kevääseen asti. Ylen mukaan on mahdollista, että lennot Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, Kemiin ja Kokkolaan eivät jatku lainkaan.

Joitain lentoja lisätään

Finnair on huhti-toukokuussa lentänyt kotimaassa Maarianhaminaan, Kuopioon, Ouluun ja Rovaniemelle yhteensä 21–33 vuoroa viikossa.

Heinäkuusta alkaen lentoja ja kohteita lisätään. Finnair lentää heinäkuussa kotimaassa aiemmin mainittujen kohteiden lisäksi Turkuun ja Vaasaan. Elokuussa alkavat lennot Ivaloon ja Kittilään ja syyskuussa lennot Kuusamoon ja Tampereelle.

"Emme sitä pään nyökkäyksellä hyväksy"

Kajaanin kaupunginjohtaja Jari Tolonen kertoi aiemmin STT:lle, että Finnair on kutsunut huomenna maanantaina koolle palaverin, jossa on määrä kertoa asiasta jotain. Tolosen tietojen mukaan tapaamiseen on kutsuttu mukaan myös muiden kaupunkien johtoa.

– Toivomme tietenkin, että kyseessä olisi vain määräaikainen lentojen loppuminen tai supistaminen, ei kokonaan lakkauttaminen.

Tolosen mukaan lentojen loppuminen kokonaan vaikuttaisi esimerkiksi Kajaanin naapurikunnassa Sotkamossa sijaitsevan laskettelukeskus Vuokatin matkailuun.

– Jos ne olisivat kokonaan loppumassa, aloitamme rummutuksen omistajaohjaukseen päin. Emme tule sitä pään nyökkäyksellä hyväksymään.

Tolosen mukaan tällöin vaihtoehtona tulisi pohtia esimerkiksi korvaavan lentoyhtiön löytymistä reitille.

Maanantain palaverista kertoi ensimmäisenä Kainuun Sanomat.

"Kaikkinainen spekulaatio tulee lopettaa"

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen (sd.) vastasi tekstiviestillä STT:n tiedusteluihin, että hän ei kommentoi asiaa, vaan Finnair tiedottaa pörssiyhtiönä asiasta itse.

Tuppuraisen mukaan kotimaan ja ulkomaan lentoyhteydet ovat tärkeitä Suomen talouden ja saavutettavuuden kannalta.

Tuppurainen jatkoi aiheesta myöhemmin Twitterissä.

– Finnair on valtiolle strategisen intressin yhtiö. Lentoyhteydet ovat Suomelle välttämättömät ja yhtiön merkitys Suomen kansantaloudelle on suuri. Pidän tärkeänä sitä, että Finnair on valmis lisäämään liikennettä nopealla aikataululla kysynnän kasvaessa, hän kirjoitti.

–Vastuullisena omistajana valtio omalta osaltaan pyrkii varmistamaan, että Suomessa on vahva lentoyhtiö myös tulevaisuudessa, kun poikkeusolojen jälkeen päästään palaamaan normaaliin aikaan, hän lisäsi.

Keskusta otti esiin jo 700 miljoonan euron kortin

Keskustan torniolainen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Katri Kulmuni tuomitsi aiemmin Twitterissä ajatuksen reittien lakkaamisesta kokonaan. Kulmunin mukaan yhteyksiä on syytä palauttaa mahdollisimman pian, kun koronatilanne sen sallii.

– Kaikkinainen spekulaatio maan sisäisten reittien kokonaan lakkaamisesta kannattaa lopettaa ennen edes sen alkamista, Kulmuni kirjoitti.

Kulmuni otti esille myös 700 miljoonan euron tuen Finnairille.

– Eduskunta käsittelee parhaillaan suurta, 700 miljoonan euron tukea Finnairille. Se maksetaan kaikkien suomalaisten verorahoista. Odotamme, että Finnair palvelee hyvien kotimaan yhteyksien kautta myös suomalaisia. Finnairin on palveltava koko Suomea, hän sanoi Facebookissa.

Samaa totesi Twitterissä keskustan kansanedustaja Anu Vehviläinen, joka välitti Finnairille varsin tiukan viestin.

– On syytä muistaa, että eduskunta ei ole vielä hyväksynyt 700 milj. euron pääomitusta yhtiölle. Finnairin yhteiskuntavastuuseen kuuluu kotimaan liikenteen turvaaminen, hän kirjoitti.

Myös Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen suhtautui ajatukseen kielteisesti.

– Jos Finnair toteuttaa nämä aikomukset, se on hirveä isku maakuntien elinvoimalle ja yrittäjyydelle – ja outo kiitos siitä, että veronmaksajia tarvitaan yrityksen pelastamiseen, Pentikäinen kirjoitti.

Matkustajat kadonneet 99-prosenttisesti

Koronapandemian puhkaiseman kysynnän vuoksi yhtiö on kevään aikana lentänyt kotimaan reiteillä harvennetusti tai ei lainkaan.

Muiden lentoyhtiöiden tavoin Finnairin toiminta on kärsinyt merkittävästi, kun koronapandemia on romahduttanut matkustajamäärät. Finnairin mukaan sillä oli huhtikuussa kotimaan reittiliikenteessä 2 400 matkustajaa, mikä oli lähes 99 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaa aikaan.

Useissa maissa on myös nähty tukijärjestelyjä vaikeuksiin ajautuneille yhtiöille. Suomessa valtio on toistaiseksi sitoutunut tukemaan Finnairia enintään 700 miljoonalla eurolla. Summa sisältää osallistumisen yhtiön kaavailemaan 500 miljoonan euron osakeantiin sekä muita mahdollisia pääomitusjärjestelyjä.

Finnair suunnittelee merkintäoikeusantia, koska sen pääomat ovat vähentyneet koronakriisin aikana.

Suomen valtion osuus Finnairin osakkeista ja äänistä on tällä hetkellä 55,8 prosenttia.