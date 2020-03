Finnair laajensi lentojensa muutosoikeutta koronavirustilanteen vuoksi – peruu myös Rooman-lentojaan

Finnair kertoo päivittäneensä lippujensa muutosehtoja koronavirustilanteen vuoksi. Uusien ehtojen mukaan lentojen ajankohtaa voi muuttaa ilman maksua, kun matkustaa viimeistään 30. marraskuuta.

Ehdot koskevat varauksia, jotka on tehty viimeistään 30. huhtikuuta. Muutosoikeus on voimassa aina marraskuun loppuun asti, ja myös alkuperäisen matkustuspäivän pitää olla viimeistään marraskuussa. Lisäksi varauksen pitää olla Finnairin operoimalle ja markkinoimalle lennolle ja Finnairin lipulla. Edellytyksenä toki on, että halutulla uudella lennolla on tilaa.

Finnairilta kerrotaan, että yhtiö haluaa tarjota asiakkailleen mahdollisuuden tehdä myös uusia varauksia maalis- ja huhtikuussa rauhallisin mielin. Muutosoikeus ei kuitenkaan koske Finnair Holidays -matkojen, Aurinkomatkojen tai muiden matkanjärjestäjien asiakkaita.

Uudet ehdot koskevat vain lentovarausten muuttamista. Jos matkan haluaa perua kokonaan, noudatetaan mahdollisessa rahojen takaisinmaksussa normaaleja lippusääntöjä.

Finnair peruu myös Rooman-lentojaan

Finnair on perunut Rooman-lentonsa torstaina alkaen noin neljäksi viikoksi. Yhtiön mukaan peruutus koskee lentoja aikavälillä 12. maaliskuuta ja 7. huhtikuuta. Jo aiemmin yhtiö on ilmoittanut peruvansa Milanon-lentonsa tästä päivästä lähtien 7. huhtikuuta asti.

Yhtiöstä kerrotaan, että perutun lennon ajankohdan voi siirtää marraskuun loppuun asti tai käyttämättömästä lentolipusta voi hakea hyvitystä. Finnair myös lupaa tehdä parhaansa etsiäkseen vaihtoehtoiset lennot määränpäähän niille, jotka eivät halua muuttaa tai perua matkaansa.

Yhtiö perustelee päätöstä ulkoministeriön matkustustiedotteella. Eilen päivitetyssä tiedotteessa ohjeistetaan välttämään tarpeetonta matkustamista Italiaan koronavirustilanteen vuoksi.