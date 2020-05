Finnair määrää matkustajilleen maskipakon – suojusta käytettävä koneeseen noususta sieltä poistumiseen saakka

Finnair edellyttää lentomatkustajiensa käyttävän suu- ja nenäsuojuksia koko lennon ajan. Yhtiö kertoo, että käytäntö on voimassa 18.5. alkaen elokuun loppuun asti.

Finnairin mukaan asiakkailla tulee olla mukanaan oma suojus, joka peittää nenän ja suun. Sitä käytetään koneeseen noususta koneesta poistumiseen asti. Alle seitsemänvuotiaiden lasten ei kuitenkaan tarvitse käyttää suojusta.

Jos suojusta ei voi käyttää terveyssyistä, tulee poikkeukseen hakea suostumus Finnairilta ennen lentoa.

– Asiakkaat tulevat lennolle omat maskit mukanaan, ja he käyttävät niitä koko lennon ajan, Finnairin asiakaskokemuksesta vastaava johtaja Piia Karhu sanoo tiedotteessa.

– Myös Finnairin asiakaspalvelijat lentoasemalla ja Finnairin matkustamomiehistö käyttävät suu-nenäsuojuksia. Olemme päätyneet tähän käytäntöön, sillä maskien käyttö yleistyy kaikkialla, ja ne suojaavat koneen matkustajia mahdollisilta pisaratartunnoilta. Kun kaikki käyttävät maskia suojaamme näin toinen toisiamme.

Karhun mukaan Finnair suosittelee, että asiakkaat hankkivat itselleen sopivat maskit hyvissä ajoin ennen matkaa, pakkaavat mahdollisimman vähän matkatavaraa mukaan ja tekevät lähtöselvityksen jo ennen kentälle tuloa verkossa tai mobiilisovelluksella.

– Kaikki varmasti myös ymmärtävät, että lennolle ei voi tulla, jos on pienikin epäilys covid-19-tartunnasta tai on hengitystieinfektio-oireita.

Finnair kertoo myös muista koronavirukseen liittyvistä varotoimista. Sen asiakkaat esimerkiksi ohjataan pitämään vähintään metrin etäisyyden muihin ihmisiin lentoasemalla. Samoin istuinpaikat lennoilla jaetaan koneessa olevan tilan puitteissa niin, että asiakkailla on mahdollisimman paljon tilaa ympärillään. Koneen takaosassa istuvat asiakkaat nousevat koneeseen ensin. Lisäksi muun muassa lentokoneiden siivousta on tehostettu ja tarjolla on desinfiointipyyhkeitä asiakkaiden käyttöön.

Finavia edellyttää maskeja asiakaspalvelussa lentoasemilla

Suomen lentokenttiä operoiva Finavia kertoi aiemmin päivällä, että se edellyttää suu-nenäsuojaimien käyttöä jatkossa kaikilta lentoasemien työntekijöiltä, jotka työskentelevät asiakaspalvelutehtävissä ilman erillistä suojapleksiä. Samalla Finavia suositteli vahvasti, että myös matkustajat käyttäisivät maskia lentoasemalla liikkuessaan.

Finavian mukaan maskeja on jo ollut kenttähenkilöstön käytössä. Nyt niiden käyttöä kuitenkin edellytetään. Finavia tarjoaa lentoaseman asiakaspalvelutehtävissä toimiville yrityksille ensimmäisen suu- ja nenäsuojainerän. Sen jälkeen yritykset velvoitetaan pitämään huolta henkilöstön suojaamisesta omatoimisesti.

– Valmistaudumme varovaisesti ja pienin askelin lentoliikenteen palautumiseen. Olemme jo tehneet lukuisia koronatoimenpiteitä lentoasemillamme, ja olemme valmiita muuttamaan ohjeistuksia nopeastikin tilanteen edetessä. Nyt laajennamme maskien käyttöä suojataksemme matkustajia ja henkilöstöä, sanoo Helsinki-Vantaan lentoasemanjohtaja Ulla Lettijeff Finaviasta tiedotteessa.

– Pyydämme matkustajia käyttämään omia maskejaan aina lentoasemalla liikkuessaan. Sopiva maski on hyvä hankkia osana muita matkavalmisteluja. Tällä hetkellä olemme lisäksi varanneet rajallisen erän suu-nenäsuojaimia annettavaksi pyydettäessä niille matkustajille, joilla ei vielä ole omaa maskia mukanaan.

Finavia kertoo, että ensimmäiset koronaviruksen vastaiset toimet otettiin lentoasemilla käyttöön jo helmikuussa. Esimerkiksi käsidesiä on saatavilla asiakaspalvelupisteissä ja turvatarkastuksissa, ja asiakaspalvelupisteissä on läpinäkyviä suojapleksejä. Matkustajia muistutetaan turvaväleistä, ja yhtiön mukaan myös lentokenttäbusseissa kuljetetaan vain puolet normaalista matkustajamäärästä.