Finnairin mukaan lentohenkilöstön alkoholiongelman pahenemista on liioiteltu

Päihdeongelmaa lentoyhtiö Finnairissa on liioiteltu mediassa, sanoo yhtiön mediasuhteista vastaava johtaja Päivyt Tallqvist. Työterveyshuollon tiedossa on hänen mukaansa kymmenen päihdeongelmaista.

– En sanoisi, että Finnairissa on paheneva alkoholiongelma, Tallqvist sanoo.

– Kun puhutaan päihdeongelmien kasvavasta määrästä, puhutaan myös henkilöstön kasvavasta määrästä.

Viime vuosina voimakkaasti rekrytoineella Finnairilla on noin 3 600 lentävän henkilökunnan jäsentä. Heistä noin tuhat on lentäjiä ja 2 600 matkustamohenkilökunnan jäsentä, joista osa on yhteistyökumppaneiden palkkalistoilla.

– Siihen nähden sanoisin, että jos meillä on puhuttu kymmenestä tapauksesta, paheneva alkoholiongelma kuulostaa oudolta.

Tallqvist ei kuitenkaan vahvista, että alkoholin käytön ongelmat liittyisivät uusiin työntekijöihin.

– Kun uusia työntekijöitä on paljon, on tärkeää, että viestimme tarjolla olevasta avusta, jotta ihmiset osaisivat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa hakea apua.

"Jäävuoren huippu"

Finnairin työsuojelutoimikunnassa on käsitelty kuluvan vuoden tammikuussa ja toukokuussa lentohenkilöstön alkoholiongelmien lisääntymistä, uutisoi Helsingin Sanomat.

Tammikuun kokouksen pöytäkirjan mukaan alkoholismi on lisääntynyt ja terveyspalveluiden tiedossa olevia tapauksia on noin 10. Pöytäkirjan mukaan tämä on kuitenkin vain "jäävuoren huippu" todellisesta määrästä.

– Työsuojeluasiakirjassa on käytetty virheellisesti sanaa alkoholismi, kun keskustelu on ollut yleisesti päihdeongelmista. Alkoholismilla on varmasti omat määritelmänsä, Tallqvist sanoi STT:lle.

Toukokuun työsuojelutoimikunnan kokouksessa on Helsingin Sanomien mukaan jatkettu keskustelua ”alkoholiongelmien kasvavasta määrästä lentävän henkilökunnan piirissä”.

Lentokapteeni puhalsi 1,5 promillea

Yhtiön Rooman-lennolle lähdössä ollut lentokapteeni saapui työvuoroon Helsinki-Vantaan lentoasemalle päihtyneenä tässä kuussa. Kapteeni puhalsi 1,5 promillen lukeman sen jälkeen, kun hänestä tehtiin ilmoitus poliisille.

Finnair kertoi tuolloin irtisanovansa lentäjän.

Vastaavanlainen tapaus havaittiin Finnairilla edellisen kerran vuonna 2005. Tuolloinkin lentäjän juopumusepäily tuli esiin ennen lennon lähtöä, ja hänen työsuhteensa purettiin.

Tilastokeskuksen mukaan käräjäoikeudessa tuomittuja ilmaliikennejuopumuksia on vuositasolla korkeintaan muutamia. Kaupallisten lentojen lisäksi lukuun sisältyy kaikki muu lentoliikenne.

Ilmaliikennejuopumukseen voi syyllistyä lentäjä, miehistön jäsen tai muussa lentoturvallisuustehtävässä toimiva ihminen.