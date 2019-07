Fitness-vaikuttaja Belorfiin ja suomalaisliikemieheen kytkeytyvässä rikostutkinnassa "hirveä määrä erilaisia dopingaineita"

Viime päivinä runsaasti esillä olleessa, Suomen oloissa poikkeuksellisessa huume- ja dopingjutussa epäillään Suomeen salakuljetetun lukuisia erilaisia huumeita sekä erilaisia doping-aineita.

Tutkinnanjohtaja Kaarle Lehmus on ollut vaitonainen vielä alkuvaiheessa olevasta tutkinnasta, mutta kertoi perjantaina, että jutun laajuus perustuu sekä rikoksista epäiltyjen suureen määrään sekä siihen, miten paljon erilaisia aineita Suomeen on salakuljetettu.

– Kokonaisuuteen liittyy useita erilaisia huumausaineita samaten kuin hirveä määrä erilaisia dopingaineita. Tässä on paljon erilaisia "artikkeleita", joiden epäillään liittyvän kokonaisuuteen, Lehmus sanoi STT:lle.

Syytteitä odotettavissa vasta

ensi vuonna

Kokonaisuuteen kytkeytyy myös fitness-vaikuttaja Sofia Belorf, jota epäillään tuottamuksellisesta rahanpesusta. Belorf vapautettiin tutkintavankeudesta perjantaina. Hän oli ollut vangittuna viikon. Vangitseminen oli vapauttamispäätöksen tehneen hovioikeuden mukaan suhteellisuusperiaatteen vastaista. Belorfin epäillään syyllistyneen rahanpesuun huolimattomuudesta.

Paljon suuremmassa roolissa tutkinnassa on Belorfin puoliso, liikemies Niko Ranta-aho, jota epäillään törkeästä huumausainerikoksesta ja törkeästä dopingrikoksesta. Epäiltyjen rikosten kokoluokasta kertoo se, että rikoshyödyn arvioidaan olevan jopa neljä miljoonaa euroa.

Vyyhdessä on useita epäiltyjä, mutta tutkinnallisiin syihin vedoten Lehmus ei halua kommentoida epäiltyjen tai vangittujen määrää.

– Tutkinta on kaikilta osin niin hirvittävän keskeneräisessä vaiheessa.

Tutkinta tulee kestämään kauan: syytteen noston määräpäivä on vasta ensi tammikuussa.

Vyyhteen kytkeytyy STT:n tietojen mukaan myös törkeästä dopingrikoksesta epäilty Helsingin poliisilaitoksen poliisi sekä Helvetin enkelien johtajana toiminut mies, joka on niin ikään vangittu.

Niko Ranta-aholla on liiketoimintaa kiinteistö- ja ravintola-alalla. Belorf toimii yrittäjänä ja on tarjonnut muun muassa ruoka- ja treeniohjelmia Fit by Sofia -nimen alla. Belorf tunnetaan myös bikini fitnessin maailmanmestarina vuodelta 2015. Pariskunta on ollut runsaasti julkisuudessa ja muun muassa esitellyt luksushuvilaansa Espanjan Marbellassa.