Fjäder jatkaa Akavan johdossa äänin 578–292

Korkeakoulutettujen keskusjärjestön Akavan liittokokous valitsi Sture Fjäderin jatkamaan puheenjohtajana seuraavan nelivuotiskauden. Hän sai 578 ääntä.

Fjäderin haastoi puheenjohtajakisassa palvelujohtaja Maria Teikari Yhteiskunta-alan korkeakoulutetuista. Hän sai 292 ääntä. Teikarille tuli vaalin jälkeen kiitoksia häntä tukeneilta liitoilta.

– Olen iloinen, että meillä oli tarjota Marian kaltainen loistava ehdokas Akava-yhteisön luotsaamiseksi uuteen aikakauteen. Kampanja nosti Akava-yhteisölle tärkeitä teemoja keskusteluun, mikä oli tavoitteemmekin, YKAn toiminnanjohtaja Simo Pöyhönen sanoo tiedotteessa.

Fjäder on toiminut Akavan johdossa vuodesta 2011. Hän on 62-vuotias kauppatieteiden maisteri ja valtiotieteiden kandidaatti. Hän on kokoomuksen jäsen ja ollut työmarkkinatoiminnassa mukana vuodesta 1987.

Akavaan kuuluu 36 jäsenliittoa, ja niissä on yhteensä yli 600 000 jäsentä.

Fjäderin asemasta keskusteltu

Fjäderin asemasta on leimahtanut aika ajoin kipakka keskustelu järjestön sisällä, kun hän on sanonut jotain, mikä on suututtanut akavalaisia.

Useat akavalaiset liitot esimerkiksi ärsyyntyivät kaksi vuotta sitten Fjäderin Ylellä esittämästä kommentista, jonka mukaan kouluttamattomille maahanmuuttajille voisi maksaa pienempää palkkaa, jotta he pääsisivät töihin. Kohua nostatti myös Fjäderin sopimus, jonka mukaan hän saa Akavasta täyden korvauksen vajaan kahden vuoden ajan, vaikka hän häviäisi puheenjohtajavaalin.

Eloranta jatkaa SAK:n johdossa, varapuheenjohtajaksi vasemmistoliiton ex-kansanedustaja Syvärinen

SAK:n puheenjohtajana jatkaa Jarkko Eloranta. Varapuheenjohtajaksi valittiin Katja Syvärinen, kertoo SAK tiedotteessa.

Valinnat tehtiin SAK:n edustajiston järjestäytymiskokouksessa. Eloranta ja Syvärinen valittiin tehtäviinsä yksimielisesti edustajistokaudelle 2020–2024.

Eloranta on koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja tehnyt pitkän uran ay-liikkeessä. SAK:ta hän on johtanut vuodesta 2016.

Katja Syvärinen toimi vasemmistoliiton kansanedustajana vuosina 1999–2003. Filosofian maisteri Syvärinen on viimeksi toiminut vanhempana neuvonantajana viestintätoimisto Kaskas Mediassa ja aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI:ssä.

Eloranta sanoo, että SAK:n on oltava myös jatkossa kärjessä uudistamassa työelämää ja huolehtimassa työntekijöiden asemasta muutoksessa.

– Olen kiitollinen ja onnellinen, että luottamusta työhöni on. SAK on vaikuttava ja vakuuttava järjestö tehdä työtä ja edistää yhdenvertaisuutta ja oikeudenmukaisuutta työelämässä ja yhteiskunnassa. Keskusjärjestöillä on tärkeä, vaikkakin muuttuva rooli suomalaisessa yhteiskunnassa, Eloranta sanoo tiedotteessa.