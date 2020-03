Forssan keskuskoulu suljetaan koronavirusaltistuksen vuoksi – tartuntoja nyt 65 Suomessa

Forssan keskuskoulu suljetaan koronavirusaltistuksen vuoksi 14 päivän ajaksi. Asiasta kertoi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri.

Aiemmin keskiviikkona kerrotun tartunnan saaneen forssalaismiehen lähikontaktien selvittämisessä ilmeni kaksi uutta positiivista koronavirustartuntaa. Kyseessä on tartunnan saaneen miehen puoliso ja lapsi.

Tartunnan saanut lapsi on Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin mukaan osallistunut alkuviikosta opetukseen Forssan keskuskoulussa. Se johti siihen, että koulu suljetaan 14 vuorokaudeksi. Yhtenäiskoulussa on noin 350 oppilasta.

Tartunnan saaneella lapsella on tunnistettu koulussa noin 50 lähikontaktia, joista useat kuuluvat koulun opetushenkilöstöön. Siksi koulu päätettiin sulkea, ja lapsen lähikontaktit on määrätty kotikaranteeniin. Sairaanhoitopiiri ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä pyrkivät tavoittamaan kaikki karanteeniin määrätyt henkilöt puhelimitse niin pian kuin mahdollista.

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella on todettu lisäksi kaksi muuta tartuntaa, joista tiedotetaan tarkemmin torstaina. Tartuntoja on tällä hetkellä Suomessa todettu 65.

Sata kunnassa todettu 2 uutta koronavirustartuntaa

Satakunnan sairaanhoitopiirissä on todettu keskiviikkona kaksi uutta koronavirustartuntaa. Asian vahvisti STT:lle infektioylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä.

Sairastuneet ovat työikäistä ja hyväkuntoisia porilaisia miehiä, jotka ovat olleet lomamatkalla Itävallassa Tirolin alueella. Kaksikko ei ole ollut matkalla samassa seurueessa. He ovat palanneet Suomeen lentäen.

Sairastuneiden kaikki lähikontaktit on kartoitettu ja heitä on yhteensä 12. Lähikontakteista neljä on Satakunnan ulkopuolelta. Kaikki lähikontaktit ovat olleet omaehtoisessa karanteenissa.

Sairastuneet ovat palanneet Suomeen viime viikon lauantaina 7. maaliskuuta. Toisen sairastuneista oireet alkoivat jo tuolloin, toisen maanantai-iltana.

Uusitalo-Seppälän mukaan Satakunnan sairaanhoitopiirillä on tällä hetkellä kahdeksan potilaan näytteet tutkittavana. Niistä on odotettavissa tuloksia torstaina.

Hoitohenkilökunnan testausta lisätään viruksen varalta

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) pyrkii varmistamaan sairaaloiden ja hoivakotien toimintakykyä koronavirusepidemian varalta.

Ministeriö antaa myös hoitohenkilökunnan ammattilaisille suosituksen siitä, että edes oireettomat ammattilaiset eivät palaa välittömästi työhön epidemia-alueelle suuntautuneen matkan jälkeen.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) kertoi asiasta toimittajille STM:n järjestämässä tilaisuudessa alkuillasta keskiviikkona. Hänen mukaansa päätöksessä on kyse työ- ja potilasturvallisuudesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö antaa vastaavanlaisen suosituksen omalle alalleen. Opetusministeri Li Andersson (vas.) kehotti tiedotustilaisuudessa ihmisiä jäämään kotiin ja jättämättä menemään töihin, kouluun tai päiväkotiin, jos heillä on flunssan oireita.

Kiuru kertoi myös, että terveyskeskuksissa, sairaaloissa ja hoivakodeissa työskentelevän hoitohenkilökunnan testausta lisätään koronaviruksen varalta.

Hus laittaa epidemia-alueelta palaavat viikoksi etätöihin

STM:n infossa omaa toimintamalliaan esitteli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus). Sen toimitusjohtaja Juha Tuominen kertoi, että Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määrittelemiltä epidemia-alueilta palaavien työntekijöiden tulee pysyä etätöissä seitsemän päivän ajan, vaikka heillä ei esiintyisi oireita.

Hus työllistää noin 25 000 työntekijää. Tuomisen mukaan on tiedossa, että suuressa yhtymässä on oltu esimerkiksi hiihtolomalla epidemia-alueilla.

– Me emme halua, että se porukka, joka on korostuneesti riskissä, tulisi meille suoraan takaisin töihin, Tuominen sanoi STT:lle.

Tuomisen mukaan STM käytti Husin päätöstä osin oman suosituksensa pohjana. Jokainen sairaanhoitopiiri päättää kuitenkin hänen mukaansa itse siitä, millaisia suosituksia he laativat. Hän kuitenkin olettaa, että vastaavankaltaisia linjauksia pohditaan ja tehdään ainakin kaikissa muissa yliopistollisissa keskussairaaloissa.