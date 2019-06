Frisbeegolf loppuu Ladun majan radalla Jyväskylässä –"Avausheitot rikkovat puun kuoria"

Ladun majan frisbeegolfrata suljetaan sekä tykkylumivaurioiden että frisbeegolfin puihin aiheuttamien vaurioiden takia.

– Tykkylumen vaurioittamat puut on korjattava pois metsälain antamaan määräaikaan mennessä. Lisäksi hyönteistuhon riski on minimoitava, jotta tuho ei leviä terveisiin puihin, Jyväskylän kaupungin metsäasiantuntija Merja Kytömäki sanoi.

– Metsässä on nyt paljon lumen katkomia latvoja sekä kaatuneita puita. Frisbeegolfväylien varsilla on pelin aiheuttamia vaurioita. Etenkin avausheitot lähtevät usein niin kovalla vauhdilla, että puun kuori rikkoutuu, Kytömäki kertoi.

Väylän varrella näkee muun muassa paljon puita, jotka ovat valuttaneet runsaasti pihkaa kiekkojen vaurioittamista kohdista. Tällainen puu kuolee ajan mittaan. Osassa puita näkyy tikkojen hakkaamia reikiä, kun ne ovat etsineet vauriopuista tuholaisia. Maahan kaatuneessa rungossa voi olla sadoittain kaarnakuoriaisten iskeymäkohtia, jotka tunnistaa pienistä purukasoista rungon pinnalla.

Väylillä on tavattu erilaisia kaarnakuoriaisia, kuten kirjanpainajia ja kuusentähtikirjaajia.

– Teemme Jyväskylän yliopiston kanssa yhteistyötä, mittaamme koealoja ja seuraamme, mitä täällä tapahtuu, Kytömäki sanoi.

Kaikkien yhdeksän väylän varrella olevat puut ovat kärsineet niin pahoin, että ne on poistettava kokonaan.

Hyönteistuhojen välttämiseksi vahingoittunutta puuta korjataan Ladun majan alueelta kesäkuun aikana, jolloin kuoriaiset ovat vielä kuoren alla ja lähtevät puiden mukana pois alueelta. Jos kaarnakuoriaismäärät pääsevät kasvamaan runsaiksi, ne voivat iskeytyä myös terveisiin puihin.

Kaadettavat puut on frisbeegolfin alueella merkitty punaisilla leimoilla, jotka värittävät väyliä. Kaadettavaa on paljon.

– Sunnuntaihin asti täällä voi vielä käydä pelaamassa, mutta sen jälkeen rata suljetaan toistaiseksi. Todennäköisesti frisbeegolfia ei jatkossa tällä samalla paikalla enää pelata, Kytömäki sanoi.

Kaupungin viherpalvelupäällikkö Tuija Pajusen mukaan kaupunki kartoittaa mahdollisuuksia radan sijoittamisesta eri paikkaan Ladun majan läheisyyteen.

Frisbeegolfia pelataan useimmiten juuri metsässä. Tuhoja syntynee siis muuallakin kuin Ladun majalla. Yksi radoista on Harjulla.

– Harju on mäntyvaltainen, ja männyn kuori on hieman vahvempaa ottamaan iskuja vastaan, mutta vaurioita on sielläkin. Ladun majalla nyt havaitut vauriot antavat aihetta miettiä jatkossa tarkoin ratojen paikkoja ja myös sitä, pitäisikö puustoa väylillä suojata jotenkin. Puita voi suojata esimerkiksi puurimoilla, Kytömäki sanoi.

Koko Suomessa oli frisbeegolfratoja vuonna 2018 noin 650. Jyväskylässä oli Jyväskylän ammattikorkeakoulun selvityksen mukaan toissakesänä 12 rataa ja koko maakunnassa noin 50.

Ladun majalla olevasta radasta on Jyväskylän kaupungilla ja Jyväskylän Latu ry:llä kahden vuoden määräaikainen vuokrasopimus, joka päättyi toukokuun lopussa. Jatkosopimusta ei toistaiseksi tehdä. Alueella voi käydä pelaamassa 9. kesäkuuta saakka.