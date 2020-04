Glasgow’n ilmastokokous ja Kunmingin biodiversiteettikokous siirtyvät koronapandemian vuoksi

Glasgow’n COP26-ilmastokokous siirtyy marraskuulta ensi vuodelle maailmanlaajuisen koronavirustilanteen vuoksi, kertoi YK:n ilmastosopimuksen sihteeristö myöhään keskiviikkoiltana. Myös biodiversiteettisopimuksen osapuolikokousta Kiinan Kunmingissa on päätetty lykätä lokakuulta todennäköisesti ensi vuoden puolelle. Kokousten uusista ajankohdista päätetään lähikuukausina.

Ympäristöministeriön tiedotteessa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.) sanoo, että kokousten siirtäminen on oikea ja kannatettava päätös.

– Ilmastokokous ja luonnon köyhtymisen pysäyttämiseen tähtäävä huippukokous tuovat yhteen kymmeniätuhansia ihmisiä. On tärkeää, että neuvottelut käydään turvallisissa oloissa ja niihin voidaan valmistautua hyvin. Samalla pitää muistaa, etteivät ilmastonmuutos ja maapallon kestävyyskriisi ole hävinneet minnekään.

Tiedotteessa kerrotaan, että maiden on määrä päivittää Pariisin ilmastosopimusta varten antamansa sitoumukset tämän vuoden kuluessa. Glasgow’ssa on määrä arvioida, miten hyvin maiden yhteenlasketut päästövähennyssitoumukset riittävät rajoittamaan maapallon lämpenemisen alle kahden tai alle puolentoista asteen. Kunmingissa puolestaan on tarkoitus päättää uusista kansainvälisistä luonnon monimuotoisuustavoitteista vuoteen 2030.

Seuraavan kerran ministerit kokoontuvat verkon välityksellä huhtikuun lopussa. YK:n ilmastoneuvottelujen toukokuinen valmistelukokous Bonnissa siirretään syksyyn.