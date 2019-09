Gluteenittomuus on trendikästä ja siksi välillä unohtuu, että keliakia on vakava sairaus – Päiville se aiheutti jopa keskenmenoja

Tammikuu 2018 oli sekä itkun että helpotuksen aikaa, kun jämsäläinen Päivi Poskela sai selvyyden lukuisiin vaivoihinsa. Keliakia.

– Vaikka veljelläni on keliakia, minulle ei tullut mieleenkään, että moninaiset kivut ja säryt olisivat kohdallani voineet olla sama tauti. Olen nähnyt kuvia hänestä lapsena ennen kuin tautia alettiin hoitaa, ja hän oli luurangonlaiha ja valkoinen. Oletin, että keliakia vie aina niin huonoon kuntoon, Poskela sanoo.

Poskelan oireet olivat muun muassa päänsärkyjä, migreeniä, väsymystä. Myös keskenmenojen syyksi osoittautui keliakia.

– Lähdin erään todella rajun migreenikohtauksen aikana ensiapuun, ja siitä lähti vyyhti purkautumaan. Otettiin verikokeita ja kävin tähystyksessä, ja diagnoosi oli aivan selvä, Poskela sanoi.

Heti seuraavassa kuussa tutkittiin nyt viisivuotias Jimi, joka myös oli oireillut paljon, ja diagnoosi oli sama. Myöhemmin myös vanhin lapsista, seitsenvuotias Sofia, on saanut keliakiadiagnoosin, vaikka hänellä ei ole ollut oireita. Nuorin lapsista, kolmevuotias Rosa odottaa tutkimuksia syyskuussa, koska on alkanut oireilla.

– Oireetonkin keliakia rasittaa elimistöä ja voi lisätä suolistosyövän riskiä. Lapsilla se voi aiheuttaa kehityshäiriöitä. Siksi keliakia kannattaa aina sulkea pois, jos sitä esiintyy suvussa, Päivi Poskela korostaa.

Perheen isällä, Petri Poskelalla, ei ole keliakiaa. Sen sijaan hän sairastaa toista suolistosairautta, niin ikään perinnöllistä Chronin tautia. Ennen kuin rajusti oireillut Jimi oli tutkittu, vanhemmat pelkäsivät sen periytyneen pojalle.

– Onneksi niin ei ollut, vaan hänellä oli ”vain” keliakia, Petri Poskela sanoo.

Vain keliakia. Monen mielissä keliakia on kurja vaiva, ettei voi syödä tavallista leipää ja viljatuotteita. Keliakia ei ole vaiva vaan elinikäinen sairaus, joka hoitamattomana tuhoaa suolistoa. Ja yksinkertaiselta kuulostavan ruokavalion toteuttaminen voi arjessa olla välillä hyvinkin hankalaa ja raskasta.

– Kotona kaikki on nyt hyvin ja turvallista, olemme jo sillä tavalla tulleet tutuiksi sairauden kanssa puolentoista vuoden aikana. Opettelemista on kuitenkin ollut, Päivi Poskela kertoo.

Poskela toivoo, että keliakiadiagnoosin saaneet saisivat heti neuvoa ja tukea sairautensa hoitamiseen.

– Itse sain ajan ravintoterapeutille kuukauden päähän. Siinä välissä yritin itse ottaa ruokavalioista ja sairauden asettamista vaatimuksista selvää netistä. Ehdottomasti apua pitäisi saada heti, Päivi Poskela painottaa.

Samoin hän toivoo, että päiväkodeissa ja kouluissa otettaisiin asia heti käsittelyyn, jos lapsella todetaan keliakia.

– Pitäisi mahdollisimman pian kokoontua perheen kanssa yhteen kartoittamaan tilannetta ja miten sairauden kanssa päivähoidossa tai koulussa toimitaan, Pävi Poskela muistuttaa.

Vaikka perheen isällä ei ole keliakiaa, hän syö aika lailla samaa ruokaa kuin muukin perhe. Hän ja ainakin toistaiseksi myös Rosa voivat syödä myös tavallista leipää, mutta he eivät voi käyttää samaa levitettä ja voiveistä kuin muu perhe.

– Jos veitseen tai leviterasiaan jää gluteenisesta leivästä hippunenkin, keliaakikko voi saada oireita, Petri Poskela sanoo.

Jääkaapin levitteet on merkitty tussilla, ja lapsetkin ovat kolmevuotiasta Rosaa myöten oppineet erottamaan levitteet.

Jos tavallinen leipäviipale käy pöydällä, pöytä on pyyhittävä ennen kuin sille voi laittaa keliaakikkojen käyttämiä elintarvikkeita.

Kotona arkeen on opittu, mutta miten on päiväkodissa ja koulussa?

– Sofialla on koulussa asiat hyvin, olen itse käynyt keittiössä katsomassa miten ruoka valmistetaan ja tarjoillaan, ja siellä on oma linjastonsa allergisille. Päiväkodin puolella Jimin kohdalla on yksi lipsahdus sattunut, mutta hyvin sielläkin sairaus on otettu huomioon, Päivi Poskela kiittää.

Jos lipsahdus käy, olipa se sitten kotona, koulussa tai vieraisilla, siitä saa maksaa kivuliaillakin, mutta onneksi ohimenevillä oireilla.

– Jos ottaa väärää ruokaa, saa oireita, ja se on aika hyvä kannustin lapsillekin katsoa tarkkaan mitä syövät, Poskelat sanovat.

Keliakian rasittavuutta lisää myös sosiaalinen ulottuvuus. Kun käydään kylässä, on oltava todella tarkka siinä mitä syö. Tutuissa paikoissa Poskelan perheen sairaus on jo tiedossa, mutta vieraammissa paikoissa ja tilanteissa voi tulla kiusallisia tilanteita, kun tarjottavia ei vain voi ottaa.

– Ulkona syöminen on vähentynyt meillä todella paljon. Vaikka ruokalistassa lukee ruoan kohdalla ”gluteeniton”, en pysty täysin luottamaan vieraisiin ruokapaikkoihin, Päivi Poskela kertoo.

– Kotipitsa on meille turvallinen valinta, sillä Jämsässäkin ketju käyttää riisijauhoja juuri siksi, että gluteenittomia tuotteita kysytään niin paljon, Petri Poskela toteaa.

Gluteenittomia tuotteita tosiaan kysytään koko ajan enemmän, mutta läheskään kaikilla gluteenitonta ruokavaliota noudattavilla ei ole keliakiaa.

– Ihmettelen hieman, miten gluteenittomuudesta on tullut jotenkin muodikas trendi. On toki myös gluteenille herkkiä ihmisiä, vaikka gluteeniyliherkkyyttä ei diagnosoida. Mutta sitten on ihmisiä, jotka vaativat gluteenittomia ruokia, paitsi jos joku gluteenia sisältävä onkin erityisen herkullinen, Päivi Poskela naurahtaa.

Keliakian kotitestejä saa apteekeista, mutta diagnoosia niillä ei voi varmistaa

Hän pohtii, että koska gluteenittomuus on ajan trendi, kaikissa ruokapaikoissa ei aivan täysin ymmärretä sitä, että keliakia puolestaan on vakavasti oireileva sairaus eikä ruokaa siksi saisi markkinoida gluteenittomana ellei se sitä ole – myös sen suhteen ettei se ole ollut kosketuksissa viljoihin.

Viljoista vehnä, ruis ja ohra ovat myrkkyä keliaakikoille, gluteenitonta kauraa voi syödä, samoin riisi-, tattari- ja maissijauhoja.

Ruokakaupoista löytyy jo hyviä valikoimia gluteenittomia tuotteita. Harmillista on, että ne ovat yleensä muita vastaavia tuotteita kalliimpia. Keliakiadiagnoosin saaneille alle 16-vuotiaille lapsille maksetaan Kelan perusvammaistukea, mutta aikuiset keliaakikot maksavat kaiken omasta pussistaan.

– Perustuki on auttaa meidänkin viisihenkisen perheen ruokalaskuissa aika hyvin, Päivi Poskela sanoi.