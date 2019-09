Google sijoittaa lisää Haminan palvelinkeskukseen ja kahteen tuulivoimaprojektiin – hakukonejätin investoinnit Haminassa kasvavat yli kahteen miljardiin euroon

Google on kertonut 600 miljoonan lisäinvestoinnista Haminan palvelinkeskukseen ja kahdesta uudesta tuulivoimaprojektista Suomeen. Toinen tuulivoimaprojekti on Ilmatar Energyn kanssa. Se on solminut Googlen kanssa sopimuksen, jonka ansiosta teknologiayhtiö ostaa noin 60 prosenttia Piiparinmäen tuulivoimapuiston tuotannosta.

Tuulivoimaprojektit tulevat tuottamaan yhteensä 250 megawattia sähköä. Piiparinmäen tuulivoimapuistossa tuotettavasta sähköstä Google ostaa 125 megawattia.

Tiedotustilaisuudessa pääministeri Antti Rinne (sd.) sanoi Googlen investoinnin olevan erittäin hyvä uutinen ja osoittavan, että Suomi on houkutteleva ympäristö yrityksille.

– Tämä on erittäin merkittävä viesti yrityksille, että tulkaa tänne, Rinne sanoi.

Lisäinvestointi nostaa Googlen kokonaisinvestoinnit Haminassa yli kahteen miljardiin euroon.

Googlen toimitusjohtaja Sundar Pichai vierailee parhaillaan Suomessa. Hän piti Rinteen kanssa tiedotustilaisuuden.

Investointeja USA:han, Chileen ja Eurooppaan

Google kertoi tehneensä historiansa suurimman uusiutuvaan energiaan liittyvän yrityskaupan. Yhtiö on tehnyt 18 uutta energiasopimusta, ja niihin kuuluu investointeja Yhdysvaltoihin, Chileen ja Eurooppaan. Kyseessä on 1 600 megawatin kokonaisuus. Se vastaa esimerkiksi ensi vuonna tuotantonsa aloittavan Olkiluoto 3 -yksikön tehoa.

Pichain mukaan projekteista noin puolet koskee Eurooppaa. Projekteja käynnistetään Suomen lisäksi Belgiassa, Tanskassa ja Ruotsissa.

Pichai kertoi blogikirjoituksessaan, että sopimukset kasvattavat yhtiön tuuli- ja aurinkovoiman käyttöä 40 prosenttia 5 500 megawattiin. Kauppa sisältää yli kahden miljardin dollarin edestä energiainfrastruktuuria, kuten miljoonia aurinkopaneeleita ja satoja tuulivoimaloita kolmella mantereella.

Luottamuksenosoitus Suomelle ja alueille

Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhosen mukaan Googlen lisäinvestointi Haminaan on valtava luottamuksenosoitus etenkin Suomelle sekä alueellisia toimijoita kohtaan.

Muhosen mukaan rakennushanke tuo moneen elinkeinoon lisää toimintaa. Uuden datakeskuksen odotetaan työllistävän esimerkiksi 1 500 rakennusalan ammattilaisia ensi vuoden alkupuolella.

Muhonen kertoo, että uuden datakeskuksen rakentaminen alkaa yhtäaikaisesti edellisen investoinnin kanssa ja investoinnit kestävät useampia vuosia.

Jättisakkoja toisensa jälkeen

Google on ollut useampaan otteeseen otsikoissa erilaisten ongelmien vuoksi. Tämän kuun alussa kerrottiin, että yhtiö sopi maksavansa 170 miljoonan dollarin sakot Yhdysvalloissa. Yhtiötä syytettiin laittomasta lapsikäyttäjien datan keräämisestä ja jakamisesta Youtubessa.

EU-komissiolta Google sai maaliskuussa lähes puolentoista miljardin euron sakot, koska komissio katsoi yhtiön käyttäneen väärin johtavaa asemaansa verkkohakujen mainonnassa.

Vuosi sitten heinäkuussa EU asetti Googlelle ennätykselliset yli neljän miljardin euron sakot määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Päätös koski Googlen palveluiden asentamista Android-puhelimiin.

Vuonna 2017 EU iski Googlelle 2,4 miljardin euron sakot. Sakko tuli verkko-ostoksiin liittyvien nettihakujen manipuloinnista.