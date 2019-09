Googlen toimitusjohtaja avaa Suomen-vierailullaan suurta uusiutuvaan energiaan liittyvää yrityskauppaa

Hakukonejätti Googlen toimitusjohtaja aikoo kertoa tänään Suomen-vierailullaan lisätietoja yhtiön suuresta yrityskaupasta uusiutuvan energian alalla.

Toimitusjohtaja Sundar Pichai kirjoittaa blogissaan, että Google on tehnyt historiansa suurimman uusiutuvaan energiaan liittyvän yrityskaupan. Yhtiö on tehnyt 18 uutta energiasopimusta, ja niihin kuuluu investointeja Yhdysvaltoihin, Chileen ja Eurooppaan. Kyseessä on 1 600 megawatin kokonaisuus.

Pichai kertoo, että sopimukset kasvattavat yhtiön tuuli- ja aurinkovoiman käyttöä 40 prosenttia 5 500 megawattiin. Kauppa sisältää yli kahden miljardin dollarin edestä energiainfrastruktuuria, kuten miljoonia aurinkopaneeleita ja satoja tuulivoimaloita kolmella mantereella.

Pichain blogikirjoituksesta kertoi aiemmin Yle.

Googlen toimitusjohtaja tapaa tänään pääministeri Antti Rinteen (sd.). Tapaamisen sisällöstä ei ole kerrottu etukäteen, mutta tapaamisen jälkeen sekä Rinne että Pichai kertovat mediatilaisuudessa käydyistä keskusteluista.

Google ilmoitti toukokuussa sijoittavansa 600 miljoonaa euroa uuteen Haminan palvelinkeskukseen. Yhtiöllä on ollut Haminassa palvelinkeskustoimintaa jo vuosia. Uuden palvelinkeskuksen rakentamisen on kerrottu nostavan Googlen kokonaisinvestoinnit Haminassa 1,4 miljardiin euroon.

Jättisakkoja toisensa jälkeen

Google on ollut useampaan otteeseen otsikoissa erilaisten ongelmien vuoksi. Tämän kuun alussa kerrottiin, että yhtiö sopi maksavansa 170 miljoonan dollarin sakot Yhdysvalloissa. Yhtiötä syytettiin laittomasta lapsikäyttäjien datan keräämisestä ja jakamisesta Youtubessa.

EU-komissiolta Google sai maaliskuussa lähes puolentoista miljardin euron sakot, koska komissio katsoi yhtiön käyttäneen väärin johtavaa asemaansa verkkohakujen mainonnassa.

Vuosi sitten heinäkuussa EU asetti Googlelle ennätykselliset yli neljän miljardin euron sakot määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä. Päätös koski Googlen palveluiden asentamista Android-puhelimiin.

Vuonna 2017 EU iski Googlelle 2,4 miljardin euron sakot. Sakko tuli verkko-ostoksiin liittyvien nettihakujen manipuloinnista.