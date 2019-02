Gradia puuttui sähkö- ja automaatioalan opetuksen epäkohtiin – taustalla opiskelijoiden palaute opetuksen huonosta laadusta sekä muun muassa rasismista ja sovinismista

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia on käynnistänyt työyhteisön kehittämisohjelman reaktiona opiskelijoiden huonoon palautteeseen sähkö- ja automaatioalan opetuksesta.

Gradia sai kahdelta valmistuneelta naisopiskelijalta kovasanaista palautetta tammikuun alussa. Opiskelijoiden tyytymättömyys sähkö- ja automaatioalalla ilmeni myös oppilaitoksen omissa mittauksissa.

Valmistuneiden mukaan epäkohtia ovat muun muassa opettajien epäasiallinen käytös, rasismi, sovinismi ja sukupuolisensitiivisyyden puute sekä opetuksen ja ohjauksen huono laatu.

Palautetta on käsitelty Gradian tarkastuslautakunnassa ja se tuotiin myös tiedoksi hallitukselle perjantaina.

Kuntayhtymän johtaja Vesa Saarikoski kertoo, että toimeen on tartuttu kaikella asian vaatimalla vakavuudella. Opiskelijoiden huoltajia on tiedotettu, henkilöstöön liittyvä kuuleminen on suoritettu ja lisäksi tehdään esimiesjärjestelyjä.

– Nämä ovat ensimmäisiä toimia, joihin on ripeästi tartuttu. Käynnistämme myös pidempiaikaisen kehittämisohjelman, kertoi Saarikoski.

Gradiaan kuuluvat ammatilliset oppilaitokset Gradia Jyväskylä ja Gradia Jämsä sekä Gradia-lukiot Jyväskylän Lyseon lukio, Schildtin lukio ja Jyväskylän aikuislukio. Oppilaitoksissa on yli 24 000 opiskelijaa ja henkilöstöä noin 1 100.