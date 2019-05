Guardian: Uusi brexit-puolue saamassa lähes 28 prosenttia äänistä Britanniassa

Britanniassa uusi Brexit-puolue on saamassa hieman alle 28 prosenttia eurovaalien äänisaalista, kirjoittaa Guardian. Kun äänet on laskettu kolmella äänestysalueella 12:sta, Nigel Faragen luotsaama EU-vastainen puolue on saamassa parlamenttiin seitsemän paikkaa.

Pääministeri Theresa Mayn konservatiivipuolue on kärsimässä valtavan tappion. Sen kannatus on vain 8,6 prosenttia, ja puolue jää tuloksissa viidenneksi.

Liberaalidemokraattinen puolue on kohentanut tulostaan huimasti viime vaaleista. Se on Faragen puolueen jälkeen toisena reilun 24 prosentin kannatuksella. Työväenpuolue on kolmantena ja vihreät neljäntenä.