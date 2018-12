Guzenina kehuu presidentin tapaa nostaa Suomea esiin ratkaisujen löytämiseen kykenevänä maana

Ilmastonmuutoksen vastaista taistelua tarvitaan, jotta voimme jättää jälkipolvillemme elinvoimaisen maapallon, pohti kansanedustaja Maria Guzenina (sd.). Hänen mukaansa on tärkeää, että ympäristötekoja nostetaan esiin juhlan teemassa, sillä vastuunkantoa tarvitaan.

– Tilanne voi pahimmassa tapauksessa äityä sellaiseksi, että siinä eivät sitten enää selitykset riitä, Guzenina sanoo.

Itsenäisyyspäivän vastaanotto on hänen mukaansa joka kerta sykähdyttävä tilaisuus.

– Mielestäni on tärkeää, että Suomi muistaa historiansa, että me tiedämme, millaisten uhrausten kautta olemme nousseet yhdeksi maailman kärkimaaksi, Guzenina mietiskeli.

Näyttävän asunsa Guzenina oli valinnut Ril'sin mallistosta. Olkaimetonta mustaa iltapukua koristavat suuret kultakuviot, ja sitä on hieman tuunattu Linnan juhlia varten.

Guzenina kertoi myös kunnioittavansa suuresti illan isäntää, presidentti Sauli Niinistöä.

– Hän on hyvin vaikeassa kansainvälisessä tilanteessa nostanut Suomea esille diplomatian ja ratkaisujen etsimiseen ja löytämiseen kykenevänä maana.

Urpilaisen mukaan Suomen tarina sovinnon rakentamis

esta kiinnostaa maailmalla

Kansanedustaja Jutta Urpilainen (sd.) toivoi, että itsenäisyyspäivän vastaanoton ympäristöteema näkyisi tarjoilujen ja koristelujen lisäksi puheissa.

– Yhä useampi meistä miettii arjessaan, miten voi toimia ympäristöystävällisemmin, mikä on hyvä asia. Kiertotalouteen siirtymiseen tarvitaan lisää toimia myös valtioilta ja yrityksiltä, Urpilainen pohti.

Urpilainen on ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustaja. Hänen mukaansa Suomen tarina itsenäisyyden puolustamisesta ja kansallisen eheyden rakentamisesta kiinnostaa maailmalla.

– Kun tänä vuonna on muisteltu sisällissotaamme, on hyvä muistaa, että meillä on nyt sata vuotta kansallisen sovinnon rakentamista takana. Siinä on ollut osansa niin politiikalla, kunnallishallinnolla kuin koulutuksellakin.

Puolisonsa Juha Mustosen kanssa juhliin saapunut Urpilainen oli valinnut ylleen vanhan iltapukunsa.

– Puku on ollut eri versioina Linnassa jo kaksi kertaa aikaisemmin, ja tämä on kolmas kerta, Urpilainen kertoi.

Puvun tuunauksesta näihin juhliin vastasi Aija Rouhiainen.

Viljakoriste Susanna Kosken asussa korosti ruoantuotannon tärkeyttä

Suomella olisi kaikki edellytykset olla ilmastoälykkään maatalouden ja ruoantuotannon edelläkävijä, pohti kokoomuksen kansanedustaja Susanna Koski.

Hänen mukaansa ilmastosta ja hiilinieluista keskustellessa tulisi puhua myös ruoantuotannosta ja sadonmuodostuksesta.

– Suomalainen maa- ja metsätalous ovat ilmastokysymyksissä osa ratkaisua, eivät osa ongelmaa, Koski sanoi.

Maanläheisyys oli läsnä Kosken juhla-asussa. Hän pukeutui Marita Huurinaisen suunnittelemaan pukuun, jonka nimi on Viljatar.

– Puvun kangas on Afrikasta, sillä kaupankäynti on tehokkain tapa vahvistaa elämisen edellytyksiä ja hyvinvointia myös muualla maailmassa, Koski kertoi.

Viljasta muotoiltu pääkoriste on Petra Kuntsin käsialaa.

Itsenäisyyspäivää Koski kertoi juhlivansa suurella kiitollisuudella ja kunnioituksella veteraaneja kohtaan.

– He ovat maksaneet kovan hinnan ja tuhannet ovat menettäneet henkensä sen puolesta, että me saamme elää itsenäisessä ja vapaassa Suomessa tänä päivänä.