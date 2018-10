Häkämiehen mielestä pattitilanne ei aukea ilman kokonaan uutta esitystä

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) toimitusjohtaja Jyri Häkämies kommentoi Uutissuomalaiselle, että hallituksen ja ay-liikkeen välinen kiista pienten yritysten työntekijöiden irtisanomista helpottavasta laista on sellaisessa pattitilanteessa, ettei se aukea ilman kokonaan uutta esitystä.

– Tässä on selvä pattitilanne ja se pitäisi pystyä purkamaan. En keksi mitään muuta kuin että pitää olla jokin uusi ehdotus, Häkämies sanoo.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) kommentoi kuitenkin jo aiemmin keskiviikkona medialle, että esiin noussut ajatus määräaikaisten työsopimusten helpottamisesta ei käy korvaamaan irtisanomisehdotusta. EK on nähnyt määräaikaisuuksien helpottamisen mahdollisena vaihtoehtona ay-liikkeen vastustamalle irtisanomislaille.

Mutta mitä sitten tapahtuu, jos hallitus ei hyväksy uutta esitystä?

– On korostettava, että mallia ei vielä ole. On käyty debattia keskeneräisestä asiasta ja se on harmillista, Häkämies sanoo.

Häkämiehen mielestä sekä hallituksen että ay-liikkeen tämänhetkiseen ärhäkkyyteen saattaa vaikuttaa vaalien läheisyys.

– Kuinka paljon tässä vaikuttaa politiikka, siis lähestyvät vaalit ja asemiin ajo, sitä voi jokainen arvuutella. Kyllä vaalien läheisyydellä on vaikutus, sitä en voi kiistää, hän sanoo.

Työnantajat joutuvat kuitenkin maksamaan viulut lakkoaallosta, jonka poistamisen avaimet ovat hallituksen ja ay-liikkeen käsissä.

– Hallituksella on tietenkin parlamentaarinen oikeus esityksensä eteenpäinviemiseen, mutta millä hinnalla se sitten tapahtuu? Tuleeko tästä syvenevä lakkoaalto? Häkämies harmittelee.

Sapiskaa saa häneltä myös ay-liikkeen oikeus poliittisiin lakkoihin. Häkämiehen mielestä Suomen olisi aika rajoittaa lakko-oikeutta pohjoismaiselle tasolle.

– Suomi on lainsäädännöllään koko Euroopan kummajainen.