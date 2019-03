Hämeen Sanomat: Ratayhtiöiden perustaminen venyy seuraavalle hallitukselle

Ratayhteyksiä kehittävien hankeyhtiöiden perustaminen siirtyy seuraavalle vaalikaudelle hallituksen eroamisen vuoksi, uutisoi Hämeen Sanomat. Lehden mukaan liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerillä (kesk.) ei ole enää mandaattia jatkaa neuvotteluja suurten kaupunkien kanssa. Samalla siirtyisi myös Turun tunnin juna -hankeyhtiön perustaminen.

Tietonsa lehti perustaa opetusministerin, kokoomuksen varapuheenjohtajan Sanni Grahn-Laasoseen, jonka mukaan toimitusministeristö ei voi tehdä näin isoja ja kauaskantoisia poliittisia ratkaisuja, vaan niistä päättää seuraava hallitus.

Hämeen Sanomien tietojen mukaan myös oikeuskansleri Tuomas Pöystin tuore linjaus on, ettei Bernerin mandaatti enää riitä hankeyhtiökokonaisuuden edistämiseen.

Pöysti ei vahvista asiaa STT:lle.

– Asian hoitaminen on osittain kesken, mutta oikeuskanslerin virastosta on vastattu liikenne- ja viestintäministeriön kansliapäällikön tiedusteluun asiasta. Vastauksen sisältöä en avaa ennen kuin liikenne- ja viestintäministeriö on itse kertonut siitä. Asia on sikäli kesken, että heiltä on toisaalta toimitettu lisää asiaan liittyvää aineistoa, mutta olen eilen vastannut kansliapäällikön tiedusteluun, Pöysti sanoo.

Hankeyhtiöistä kerrottiin helmikuussa

Berner ja Orpo kertoivat helmikuun alussa, että hallitus perustaa hankeyhtiöt kehittämään Helsingistä pohjoiseen suuntautuvia ratayhteyksiä sekä Helsingin ja Turun välistä yhteyttä.

Järjestelyn toteuttamiseksi hallituksen kerrottiin perustavan valtion kokonaan omistaman osakeyhtiön, jonka työnimi on Oy Suomen Rata Ab . Valtion sanottiin siirtävän sen taseeseen yhteensä sadan miljoonan euron arvosta omistamiaan osakkeita.

Uuden yhtiön kerrottiin muodostavan konsernin, johon kuuluvat hankeyhtiöt Suomi-rata ja Turun tunnin juna sekä kalustoyhtiö, kiinteistöyhtiö ja Rail Baltica -yhtiö.

Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupungit ilmoittivat heti aloittavansa valmistelut osallistumisesta Suomi-rata-hankeyhtiöön.