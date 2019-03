Häpeilemätön kiintiönaiseus avasi ovia kaupunginjohtaja Ritva Viljaselle – "Piti vain olla itsetuntoa olla välittämättä"

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen ei ole koskaan ujostellut tavoitella isoja virkoja, ja hän onkin johtanut suuria organisaatioita. Tällä hetkellä, Vantaalla, alaisia on 11 000. Vaikka samoissa kokouspöydissä on usein enimmäkseen miehiä, Viljanen ei koe ainakaan viime vuosina tulleensa kohdelluksi eri tavalla kuin miehet.

– Erilaisen kohtelun muistot keskittyvät 1980-lukuun, kun olin nuori ja vastavalmistunut.

Hänen mukaansa korkea virka-asema suojaa syrjinnältä.

– En minä jää ihan pienivireisiä asioita edes arvuuttelemaan, että onko niitä vai ei. Karavaani kulkee ja koirat haukkuu.

Vaikka Viljanen on päässyt etenemään, hän pitää niin sanottua lasikattoa todellisena ilmiönä. Hänen mielestään yksi askel kohti tasa-arvoa ovat sukupuolikiintiöt valmistelevissa ja päättävissä elimissä. Niitä hän itsekin käytti aikoinaan astinlautoina.

– Piti vain olla itsetuntoa olla välittämättä siitä, että tiesi kutsun komitean tai neuvottelukunnan jäseneksi tulevan vain, koska sinne haluttiin nainen. Arvioin, onko aihe mielenkiintoinen ja tiedänkö siitä mitään. Jos oli, sinne vain mukaan!

Viljasen mukaan naisilla on johtajina kolme vaihtoehtoa. Ensimmäinen on ajatella, että johtaminen ei tunnista sukupuolta. Toinen vaihtoehto on omaksua maskuliinisen johtajuuden arvot. Kolmas vaihtoehto on kokea, että naiset tuovat johtajuuteen uusia arvoja ja siten muuttavat johtajuutta. Viljanen uskoo kolmanteen vaihtoehtoon.

– Se, että olen äiti, tytär, sisko ja nainen, ovat minulle tärkeitä kokemuksia. Tuon kaiken kokemukseni johtamiseen mukaan.

– Tänä päivänä puhutaan, että johtaminen on palvelua ja että johtajuudessa pitää näkyä kyky dialogisuuteen ja empaattisuuteen. Nämähän ovat asioita, joita naiset ovat vuosisatoja jakaneet. Ne tulevat meille kulttuuriperimässä. Naisilla on erittäin hyvät johtamisvalmiudet tämän päivän yhteiskuntaan.