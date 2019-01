Hätäkeskuslaitoksen vaaratiedotteet alkavat piipata puhelimessa

Viranomaisten vaaratiedotteet saa tästä lähtien myös merkkiäänenä puhelimeen, tiedottaa Hätäkeskuslaitos. Hätäkeskuslaitoksen 112 Suomi -mobiilisovellusta on päivitetty siten, että vaaratiedotteita tulee näkyviin puhelimen näytölle ja samalla puhelimesta kuuluu vaaratiedotteen merkkiääni.

Vaaratiedotteet julkaistaan 20 kilometrin säteellä tapahtumapaikasta, ellei tiedottava viranomainen toisin päätä. Ilmoituksen vaaratiedotteesta saa myös tullessaan alueelle, missä vaaratiedote on voimassa. Merkkiääni kuuluu, mikäli asetukset sallivat sen ja puhelimessa on ääni päällä.

– Kyseessä on lisäpalvelu viralliselle vaaratiedotteelle, kertoo sovellusasiantuntija Sami Suomalainen Hätäkeskuslaitoksesta.

Laki velvoittaa Hätäkeskuslaitoksen välittämään viranomaisten antamat vaaratiedotteet Ylelle. Viime vuonna se ryhtyi julkaisemaan vaaratiedotteet myös sosiaalisen median kanavilla sekä 112.fi-sivustolla.

Etuna avunsaannin nopeus

Puhelimeen tulevan vaaratiedotteen pääsee lukemaan klikkaamalla ilmoitusta tai sovelluksen yläkulmasta aukeavaa valikkoa. Valikosta näkee kaikki voimassa olevat vaaratiedotteet, mahdolliset jatkotiedotteet sekä vaara ohi -tiedotteet. Tiedotteen kieli on suomi tai ruotsi sen mukaan, minkä kielen käyttäjä on sovellukseen määritellyt.

Vaaratiedotteen saamiseksi puhelimeen käyttäjän tulee päivittää 112 Suomi -sovelluksensa. Samalla sovellus tulee avata tai käynnistää uudelleen, jotta tiedotetoiminto käynnistyy. Lisäksi on annettava sovellukselle lupa seurata sijaintia sovelluksen ollessa suljettuna.

112 Suomi -sovelluksella on Hätäkeskuslaitoksen mukaan tähän mennessä yli 1,5 miljoonaa latausta. Se on tarkoitettu hätänumeroon soittamiseen ja hätäpaikannukseen. Sovelluksen keskeisin hyöty on Hätäkeskuslaitoksen mukaan se, että avunsaanti hätätilanteessa nopeutuu.

Sovellus on ladattavissa sovelluskaupoista ilmaiseksi Android- ja iPhone-puhelimiin. Sen voi ladata ilmaiseksi myös Windows- ja Jolla-puhelimiin, mutta niissä sovellusta ei enää päivitetä.