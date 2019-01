Hätäpuheluiden soittaminen kännykällä voi olla paikoin estynyt – vakavin tilanne Ahvenanmaalla

Hätäpuheluiden soittaminen kännykällä voi olla paikoin estynyt, varoittaa Kyberturvallisuuskeskus. Viime yönä alkanut myrsky on aiheuttanut keskuksen mukaan merkittäviä viestintäpalveluiden häiriöitä erityisesti matkaviestinverkoissa.

Vakavin tilanne on Ahvenanmaalla. Ongelmia voi olla myös mantereen puolella laajalla alueella Etelä-Suomessa.

Pulmia ilmenee, jos ja kun verkkolaitteiden varavoima on kulunut loppuun. Varavoima loppuu yleensä 3–4 tunnin sähkökatkon jälkeen.

– Mobiiliverkon tukiasemat tarvitsevat sähköä toimiakseen. Kun myrsky on aiheuttanut sähkökatkoksia, on selvää, että tämä on vaikuttanut myös mobiiliverkkoon, kommentoi teleoperaattori Elisan palveluhallintojen osastopäällikkö Karri Jäkkö STT:lle.

Hän samalla muistutti, että hätäpuhelut kulkevat eteenpäin operaattorista riippumatta, jos jonkin operaattorin tukiasema seudulla toimii.

Valtaosin korjattu iltaan mennessä

Viestintäpalvelut saataneen valtaosin toimintaan keskiviikkoiltaan mennessä, Kyberturvallisuuskeskus arvioi. Yksittäisten tukiasemien häiriöiden korjaaminen kestää ainakin torstaihin asti.

Kyberturvallisuuskeskus ilmoitti, että hätäkeskukset ovat saaneet hätäilmoituksia tänään jatkuvasti ja odotettuun tahtiin, joten ainakaan laajoja katvealueita ei ole.

– Nyt ilmenneen tapaisia, sähkökatkojen aiheuttamia ongelmia matkapuhelinten toiminnassa tapahtuu Suomessa keskimäärin kerran tai pari vuodessa, kertoi DNA:n radio- ja verkkojohtaja Jarkko Laari.

Kiinteiden puhelin- ja laajakaistaverkkojen toimivuuteen myrsky ei ole vaikuttanut.