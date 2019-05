Höntsäkiekkoilun suosio räjähti – liki 200 K-kauppiasta kisaa K-kauppiaiden jääkiekon maailmanmestaruudesta Jyväskylässä

Kova hinku pelaamaan oli aistittavissa perjantaina heti aamusta GoOn Areenan pukukoppikäytävällä Jyväskylän Killerillä, jonne K-kauppiaat ympäri Suomea ovat kerääntyneet jo perinteeksi muodostuneeseen ”Kauppiaskiekko”-harrasteturnaukseen.

Ilmoittautuneita on ennätysmäärä, 192 K-kauppiasta. He edustavat K-Citymarketteja, K-Supermarketteja, K-Marketteja, K-Rautoja, Intersportia sekä KooKenkää.

– Pääsee pelaamaan, näkemään uusia ja vanhoja tuttuja sekä verkostoitumaan, luettelivat kaksipäiväisen turnauksen iloja Mika Lindeqvist ja Samuli Koskinen.

Lindeqvist on K-Market Viljan ja K-Market Kaipolan kauppias Jämsästä, Koskinen Jyväskylän Torikeskuksen K-Marketin kauppias.

Koskinen pelasi lätkää aktiivisesti juniorina, Lindeqvist puolestaan kaukalopalloa.

– Turnauksen tiimellyksessä jaamme arjen onnistumisia ja ongelmiakin, sillä hyvin samanlaisten asioiden kanssa ollaan tekemisissä työpaikasta riippumatta, Lindeqvist ja Koskinen juttelivat.

Killerin jäällä nähdään sekä vasta-alkajia että entisiä SM-liigan pelaajia.

– Tosissaan pelataan mutta myös pilke silmäkulmassa. Ja mikä hienointa, mukaan on saatu myös naisia, jotka pelaavat miesten kanssa samassa joukkueessa, Lindeqvist kertoi.

Koskinen on pelannut kaksi aiempaa turnausta voiton napanneessa joukkueessa. Voittajajoukkuetta tituleerataan vaatimattomasti ”K-kauppiaiden maailmanmestariksi”.

Vaikka pelaajat eivät ole enää parikymppisiä patriklaineita, on turnauksissa vältytty haavereilta. Alkulämmöt otetaan harjoitusjäällä ja välitöntä ensiapua saa SPR:n ammattilaisilta.

Turnaus huipentuu palkintogaalaan lauantai-iltana Jyväskylän keskustassa.

– Tapahtuma on tuonut mukanaan paljon hyvää. Moni kauppias on aloittanut turnauksen ansiosta vuosikymmeniä sitten unohtamansa harrastuksen uudelleen. Osa on aloittanut ihan tyhjästä. Yksi kertoi, että olisi lopettanut kauppiasuransa ilman turnausta, kertoi K-kauppias Mika Lindeqvist, jolle myönnettiin hiljattain K-Kauppiasliiton toimintamerkki Kauppiaskiekko-turnauksen järjestämisestä.

Suomen Jääkiekkoliiton Keskimaan alueen aluepäällikkö Antti Hänninen vahvistaa Killerilläkin havaitun ilmiön, että aikuisten harrastelätkän suosio on kasvanut viime vuosina. Erityisen ylpeä Hänninen on siitä, että varsinkin naiset haluavat nyt kuntoilla pelaamalla harrastelätkää eli ”höntsää”.

– Vuorojen saaminen hidastaa suosion kasvua.

Hännisen mukaan tyypillinen päälle 30-vuotias ”höntsäilijä” on jääkiekkoa junnuvuosina pelannut, joka lopetti harrastuksensa perheen perustettuaan.

– Perheolojen vakiinnuttua kiekkoinnostus on syttynyt uudelleen työ- ja kaveriporukan myötä.

Hännisen mukaan sekä ammatti- että harrastekiekossa tärkeintä on vastustajan kunnioittaminen eli rehti pelaaminen.

– Tämä korostuu harrastejoukkueissa, joissa tasoerot voivat olla huomattavia.

Jotta ”höntsäilijät” välttyisivät enemmiltä krempoilta, vinkkaa Hänninen kuuntelemaan kehoaan.

– Kun ikää tulee, on hyvä muistaa rajansa ja mennä omaa tahtia, vaikka kovempaakin haluaisi mennä.