HBL: Kaikki käännytykset Irakiin keskeytetty

Poliisi on keskeyttänyt kaikki käännytykset Irakiin, kertoo Hufvudstadsbladet. Lehden mukaan käännytykset ovat olleet katkolla jo lokakuun alusta. Viimeiset käännytykset tehtiin lokakuun alussa.

Syy on se, että Irak on kieltäytynyt ottamasta vastaan pakolla käännytettyjä ihmisiä, kertoo Poliisihallitus. Myös käännytykset Afganistaniin on keskeytetty.

Lehden mukaan tammi–syyskuussa Irakiin käännytettiin 128 irakilaista.