HS: Comptelin toimitusjohtaja epäiltynä törkeästä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä

Poliisi epäilee Nokian ostaman ohjelmistoyhtiö Comptelin toimitusjohtajaa Juhani Hintikkaa törkeästä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä, kertoo Helsingin Sanomat. Lisäksi epäiltynä on toinen Comptelin johtaja. Lehden mukaan asia on siirtynyt syyteharkintaan. Hintikka on esitutkinnassa kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Epäily liittyy toimitusjohtajan osalta syksyllä 2014 tehtyihin osakekauppoihin. Helsingin Sanomat kertoo Hintikan ostaneen työnantajansa osakkeita useassa erässä loka–marraskuun vaihteessa, minkä jälkeen yhtiö kertoi merkittävistä tilauksista. Yhtiön osakkeen arvo nousi kahden kuukauden aikana noin 60 prosenttia.

Nokia osti Comptelin viime vuonna. Hintikka ei ole Nokian palveluksessa.

Tutkintapyynnön on Helsingin Sanomien mukaan tehnyt rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen Finanssivalvonta. Se muun muassa valvoo arvopapereiden liikkeeseenlaskuihin, listayhtiöihin, liputukseen ja julkisiin ostotarjouksiin liittyvän sijoittajatiedon ja menettelytapojen asianmukaisuutta.

Sisäpiiritiedon väärinkäyttö on arvopaperimarkkinarikos. Tuomitsemisen edellytys on tahallisuus tai törkeä huolimattomuus sekä hyötymistarkoitus.

Törkeästä sisäpiiritiedon väärinkäytöstä tuomitaan vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta vankeutta. Myös yritys on rangaistava.

Comptel perustettiin vuonna 1986 yhtiöittämällä Helsingin Puhelinyhdistyksen atk-osasto. Helsingin Puhelimeksi muuttunut yritys vei Comptelin pörssiin vuonna 1999.

Helsingin Puhelin vaihtoi nimensä myöhemmin Elisaksi. Comptel oli ennen pörssilistausta Helsingin Puhelimen kokonaan omistama yhtiö.