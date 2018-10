HS: Espoo on upottanut miljoonia veroeuroja tietojärjestelmään, jota ei koskaan otettu käyttöön

Espoo on maksanut miljoonia veroeuroja valtavasta tietojärjestelmästä, jota ei ole otettu käyttöön, kertoo Helsingin Sanomat. Kaupungin kaikkien noin 14 000 työntekijän palkkoja, lomia ja matkalaskuja sekä kaupungin taloushallintoa varten tarvittava järjestelmä päätettiin vuosia sitten hankkia Kuntien Tiera -yhtiöltä.

Yksin Tierasap-nimiseen järjestelmään on uponnut noin 6–7 miljoonaa euroa.

Lehden mukaan Espoo on yksi Kuntien Tieran suurimmista omistajista. Kaupunki on maksanut yhtiölle erilaisista palveluista vuosina 2013–2018 yli 11 miljoonaa euroa. Yhtiön osakkeisiin on käytetty vajaat 760 000 euroa.

Espoon rahoitusjohtaja Ari Konttas (kok) on Kuntien Tieran hallituksen jäsen, saa yhtiöstä palkkioita eikä HS:n tietojen mukaan ole aina jäävännyt itseään Tieraa koskevissa päätöksentekotilanteissa.

Konttaksen kaksoisroolin takia Kuntien Tieraan liittyviä päätöksiä on tehty esimerkiksi strategiajohtaja Jorma Valveen nimissä. HS:lla on esimerkkinä hallussaan Tierasap-sopimuksen lykkäyspäätös.

Strategiajohtaja oli Konttaksen suora alainen.

Kaupunginjohtaja Jukka Mäkelä (kok) ei vastaa HS:n kysymykseen, olisiko Konttaksen alaisen mahdollista päättää rahoitusjohtajan tahdon vastaisesti. Hän sanoo, että kaikki päätökset tehdään virkavastuulla.

– Espoo on nimennyt Konttaksen siitä syystä, että hän on myös konserniohjauksessa vastuullinen. Kaikissa tilanteissa on varmistettu, ettei ole päätöksiä, joissa on jääviyttä, Mäkelä sanoo.

Konttas itse kieltäytyy keskustelemasta Kuntien Tieraan liittyvistä asioista.

– Olen Tieran hallituksen jäsen, muut kommentoivat, hän sanoo Helsingin Sanomille.