HS: Laaja radiohäirintä lamauttaisi Suomen lentoliikenteen, maininta poistettu Trafin strategiasta

Liikenteen turvallisuusviraston Trafin uudesta navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategiasta on poistettu maininta laajasta sotilaallisen radiotaajuuksien häirinnästä, kertoo Helsingin Sanomat. Trafi on valmistelemassa uutta strategiaa. Se on tarkoitus julkaista muutaman viikon sisällä.

HS:n mukaan strategialuonnoksessa oli virke: "Poikkeusoloissa hyvin laaja sotilaallinen radiotaajuuksien häirintä on mahdollista. Sellainen häirintä käytännössä estää nykyisenkaltaisen lentoliikenteen." Trafi on kertonut HS:lle, ettei lausetta ole nykyisessä versiossa, joka ei ole vielä julkinen.

Satelliittisignaalia sotkevien häiriölähettimien käyttö on Suomessa kielletty. Luonnoksessa mainitaan kuitenkin, että niiden signaaleja on havaittu muun muassa Helsinki-Vantaan lentokentän läheisyydessä.

Norjan puolustusministeriö kertoi alkuviikosta, että Venäjä häiritsi gps-signaalia Naton suuren Trident Juncture -sotaharjoituksen aikana loka-marraskuun vaihteessa. Häirintä ulottui Pohjois-Suomeen asti.