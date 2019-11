HS: Palokan Lidlin liukuovi murjoi 88-vuotiaan viikoiksi sairaalaan

Lidl-myymälän liukuovet ovat murjoneet useita asiakkaita Jyväskylän Palokassa, uutisoi Helsingin Sanomat.

Lehden haastattelema Marja Kupari kertoo 88-vuotiaan isänsä jääneen voimakkaasti kiinni pamahtaneiden ovien väliin huhtikuussa. Miehen reisiluu murtui ja lonkan keinonivel vaurioitui. Vammat vaativat leikkaushoitoa ja pitivät miehen turman jälkeen seitsemän viikkoa sairaalassa, tytär kertoo lehden haastattelussa.

Lehdessä oman tarinansa kertoo myös samaisen oven väliin jäänyt eläkeläinen Ritva Nieminen, joka kertoo myös ystäviensä jääneen vuorollaan samoihin oviin.

Lidlin viestinnästä kerrotaan Helsingin Sanomille, ettei ovissa ole havaittu ongelmia. Yhtiön mukaan ovet on varustettu turvallisuusvaatimusten mukaisesti ja niitä huolletaan säännöllisesti. Yhtiö myöntää kuitenkin tiedossaan olevan kaksi tapausta, joissa asiakas on kertomansa mukaan joutunut oven töytäisemäksi ja kaatunut. Yhtiö vakuuttaa haastattelussa käyvänsä tapaukset huolellisesti läpi asianosaisten kanssa ja myös korvaavansa vahingon, mikäli ilmenee, että Lidl on siitä vastuussa.

Lehden mukaan 88-vuotiaan omaiset pohtivat kanteen nostamista, koska heille Lidl on kieltäytynyt korvaamasta mitään.