HS: Poliisi ei tutki "Husu" Husseinin twiittejä, joissa hän kutsui kaikkia perussuomalaisia rasisteiksi

Poliisi ei aio tutkia helsinkiläisen kaupunginvaltuutetun Abdirahim ”Husu” Husseinin (sd.) twiittejä, Helsingin Sanomat kertoo. Husseinin twiiteistä tehdyt tutkintapyynnöt eivät johda esitutkintaan, koska poliisi ei epäile asiassa rikosta.

Yksi tutkintapyynnöistä tuli jämsäläiseltä kansanedustajalta Jouni Kotiaholta (ps.). Hän halusi poliisin tutkivan, oliko Husseinin twiitti kiihottamista kansanryhmää vastaan.

Asia nousi julkisuuteen, kun Hussein sanoi Twitterissä 19. heinäkuuta, että kaikki perussuomalaiset ja heidän äänestäjänsä ovat rasisteja.

Oliko eilisen twitti päivitykseni liikaa sulle? Tässä vielä konkreettisemmin sellaisen. Kaikki Persut ja niiden äänestäjät/kannattajat ovat rasisteja. Yes i said it. Kaipaat todisteita? Katso teidän historia ja miten olette tulleet valituksi Suomen toiseksi suurimakx puolueeksi?