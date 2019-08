HS: Porvoon ampujien isä ei löydä selitystä lastensa rikoksille

– Koko lapsuuden ja nuoruuden aikana ei ole tullut vastaan sellaista, että pojat olisivat tehneet jotain rikollista, kertoo taiteilijanimellä Paul Murphy esiintyvä Richard ja Raymond Granholmin isä Helsingin Sanomien haastattelussa.

– Se (miksi pojat ampuivat poliiseja) on tuhannen taalan kysymys, eikä meiltä löydy siitä vastausta. Teko on täysin järjetön, eikä sitä voi mitenkään ymmärtää, Murphy avautuu.

Vanhemmat ovat nähneet pojat viimeksi uudenvuoden tienoilla. Hän kuvailee poikiaan meneviksi luonteiksi, jotka ovat menneet milloin missäkin.

– Kyllä mä ymmärrän, että eivät aikuiset miehet koko ajan kotiin soittele. Eikä tullut mieleen soitella perään, yleensä he ovat soitelleet.

Vanhemmalla Richard-pojalla on alla lukuisia tuomioita pienemmistä rikoksista, mutta mikään ei Murphyn mukaan viitannut siihen, että tällaista voisi tapahtua. Hänen mukaansa vanhemmat olisivat huomanneet, mikäli pojat olisivat pyörineet järjestäytyneessä rikollisuudessa. Myös vihaa virkavaltaa vastaan hän epäilee.

– Päinvastoin, pojat ovat aina arvostaneet poliiseja.

Pojat on Murphyn mukaan pidetty kotona kurissa ja nuhteessa, eivätkä kotiolot ole syy tapahtuneeseen.

– Sehän tästä tekeekin vielä hirveämpää. Jos he olisivat jotain kaltoinkohdeltuja hamppeja kadulta, joilla on ikävä menneisyys, niin voisi ymmärtää, että kyseessä on jokin vihanpurkaus. Mutta tässä ei ole kyse siitä, hän kertoo HS:lle.

Poliisin tutkinta paljastanee lisää tietoa tapauksesta lähitulevaisuudessa.