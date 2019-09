HS: Saarijärveläisnainen suunnitteli ompelimoa Joensuuhun, mutta ely-keskus ehdotti lähtöä Pietariin

Saarijärveläinen Milla Welling suunnitteli perustavansa lastenvaateompelimon Joensuuhun, mutta Keski-Suomen ely-keskuksen virkailija ehdotti tehdasta Pietariin, kertoo Helsingin Sanomat.

Alun perin Welling kääntyi ely-keskuksen puoleen pyytääkseen apua lastenvaatteiden tuotantoa suunnittelevan yrityksen tuotannon kehittämissuunnitelman sekä kansainvälistymissuunnitelman tekemiseksi. Wellingin mukaan toimintaa on valmisteltu jo vuoden ajan ja esimerkiksi verkkokaupan perustamista, logistiikkaa ja kansainvälistymisen kuvioita on jo selvitetty. Hänen mukaansa yritykseen on jo käytetty omaa rahaa yli 100 000 euroa.

Wellingin alustava suunnitelma oli, että Joensuussa käynnistettäisiin opiskelijoiden rekrytointikoulutus. Welling on opiskellut Joensuussa kauppatieteitä ja oikeustieteitä ja tiesi, että kaupungissa on työttömiä, joilla on käsityötaustaa.

Hänen mukaansa Joensuussa suhtauduttiin hankkeeseen myönteisesti, mutta ely-keskuksessa suhtautuminen oli nihkeämpää. Wellingin mukaan toinen virkailijoista, joiden kanssa hän oli tekemisissä, oli ehdottanut harkitsemaan tuotannon aloittamista Pietarissa. Nainen sai lopulta kielteisen päätöksen kehityssuunnitelman tekemisestä ja hankehakemuksen valmistelusta tiistaina.

Keski-Suomen ely-keskuksen ylijohtaja Pasi Patrikainen kertoo selvittelevänsä asiaa. Hänen mukaansa kyse on väärinymmärryksestä.

– En voi suoraan kieltää, että (Pietariin lähdöstä) ei ole keskusteltu, Patrikainen sanoo.

Patrikainen on ollut yhteydessä Wellingiin, pahoitellut tämän kokemusta ja tarjonnut tilaisuutta keskustella asiasta.